Benelli 752S, come cambia (e quanto costa) la naked di Pesaro

Con la 752S, Benelli è tornata di prepotenza nel segmento delle naked medio grandi: presentata a EICMA nel 2018, e provata dal nostro Danilo qualche mese più tardi, la stradale di Pesaro si avvia spedita verso il 2023 con nuove grafiche che ne esaltano l’indole sportiva e alcune modifiche tecniche che migliorano prestazioni e versatilità della moto.

Nuova Benelli 752S, in colorazione nera, visuale laterale

POTENTE QUANTO BASTA Il telaio è un tubolare a traliccio con piastre in acciaio, che abbraccia il bicilindrico da 754 cc Euro5, capace di una potenza massima di 76 CV (56 kW) a 8.500 giri, e 67 Nm di coppia a 6.500 giri. Distribuzione a doppio albero a camme in testa con quattro valvole per cilindro e alimentazione a iniezione elettronica con doppio corpo farfallato. Un motore dalla spinta costante, progressiva, pensato per assecondare l’indole sportiva del motociclista, anche quello meno esperto, senza metterlo mai in difficoltà.

Nuova Benelli 752S, lo scarico posteriore

FRENA CON BREMBO L’impianto frenante è sempre firmato da Brembo, con un doppio disco semiflottante all’anteriore da 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini e ABS, e con un disco posteriore di 260 mm di diametro (pinza a doppio pistoncino e ABS). Davanti la 752S ha una forcella a steli rovesciati da 50 mm con escursione di 125 mm, in colorazione oro, affiancata a un mono centrale - regolabile nel precarico - con 55 mm di escursione. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 120/70-17 e 180/55-17. Il serbatoio ha 14,5 litri di capacità, mentre il display TFT ha due modalità di lettura, giorno e notte, con cambio automatico in base alle condizioni di luce.

Nuova Benelli 752S, in colorazione nera, visuale frontale e posteriore

QUANTO COSTA La nuova Benelli 752S è già disponibile nelle concessionarie ufficiali, nelle colorazioni nero e verde, al prezzo di 6.990 euro f.c.

SCHEDA TECNICA BENELLI 752S

Motore 2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa DOHC Cilindrata 754 cc Potenza massima 56 kW (76 CV) @ 8500 rpm Coppia massima 67 Nm @ 6500 rpm Lubrificazione Forzata a carter umido Omologazione Euro5 Emissioni 121 g/km CO2 Consumi 5,4 l/100 km Cambio 6 rapporti Telaio Traliccio in tubi con piastre d’acciaio Forcella anteriore Forcella up–down con steli ø 50mm, 125 mm di escursione Sospensione posteriore Forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla, 55mm Freno anteriore Doppio disco semi-flottante ø320mm, pinza radiale 4 pistoncini e ABS Freno posteriore Disco singolo ø260 mm, pinza doppio pistoncino e ABS Cerchi 17” DOT Pneumatici 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 Lunghezza 2.130 mm Larghezza (senza specchietti) 810 mm Altezza (senza specchietti) 1.100 mm Altezza sella pilota 810 mm Interasse 1.460 mm Massa in ordine di marcia 226 kg Serbatoio 14,5 litri Prezzo 6.990 euro F.C.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/09/2022