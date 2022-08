Nuova Benelli 802S: col motore della TRK 800 sarà molto più performante

Mentre una moto – la nuova TRK 702 2023 – ha fatto capolino in Cina, ce n'è un'altra che è pronta a fare lo stesso qui da noi. Si tratta della 802S, nuova versione della naked 752S che rimane simile a livello estetico ma sarà spinta dal nuovo bicilindrico di 799 cc che vedremo sulla TRK 800. Un bell'aumento di prestazioni e una cura dimagrante promettono alla nuda pesarese tanta agilità e velocità in più.

BYE BYE 752 CC Il nuovo motore vedrebbe crescere la cilindrata da 752 cc a 799 cc – stessa unità della TRK 800, ma sull'enduro meno accreditato di CV – vale a dire 47 cc in più e un cospicuo incremento di potenza rispetto alla versione attuale. Come riporta BikeSocial i documenti di omologazione cinese parlano di 95 CV, ben 20 in più dell'odierna 752S. Visto che quasi 2 dozzine di CV non si guadagnano così a caso tutto lascia pensare che si tratti di una manovra volta a posizionarla in una ben precisa fetta di mercato, magari in scia a moto come la KTM 890 Duke – tanto per citare un'altra bicilindrica – e simili (vedasi le naked medie 2022 del nostro confronto), piuttosto che Z650, Suzuki SV650 e Yamaha MT-07 come nella comparativa del 2020.

CAMBIA POCO, CAMBIA MOLTO Tra la Cina e quel di Pesaro ne devono aver pensate di tutti i colori per mettere a dieta la 752S. Se da fuori la 802S è del tutto simile all'attuale versione – balzano all'occhio i nuovi cerchi a 5 razze – a livello di kg sulla bilancia il miglioramento è enorme: i documenti di omologazione riporterebbero 208 kg in ordine di marcia, vale a dire 20 kg meno. Considerato che il telaio in tubi d'acciaio sembra identico, così come la forcella Marzocchi da 50 mm e i freni Brembo, c'è da giurare che siano stati rivisti gli spessori, il forcellone e molte sovrastrutture: largo spazio a sottili pannelli di alluminio o largo uso di plastica? Cercheremo di saperne di più.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/08/2022