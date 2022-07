Tutti parlano della Benelli TRK 702, ma la TRK 800? Ecco cosa sappiamo

Tra le 5 moto sorpresa del 2022 c'è anche una Benelli – spoiler: si tratta della Leoncino 800 – ma non è quella che tutti attendevano nel 2022. Sto parlando di lei, la TRK 800 vista a EICMA 2021, mentre in questi giorni non si fa che parlare della nuova TRK702. Andiamo con ordine però, partendo proprio dall'ultima annunciata.

SORPRESA Lo scorso aprile Benelli ha omologato la TRK702 in Cina. La moto, con un telaio ispirato a quello della TRK 502 che tanto fa sognare in Italia – ma sempre in Cina si è vista la nuova TRK 502 X che potrebbe anticipare il m.y 2023 nostrano – monta un bicilindrico da 693 cc per 75 CV del tutto simile a quello della CFMoto 700 CL-X.

La TRK 702 è una 502 più grande?

ANTI TÉNÉRÉ La nuova 702 di Benelli ha dimensioni e peso che la mettono in competizione con la Yamaha Ténéré 700 World Raid: una moto da avventura ma con vocazione da viaggiatrice, insomma. La particolarità della TRK 702, tuttavia, è che è dotata di telecamere: davanti e dietro ci sono dash cam che permettono di riprendere cosa accade sulla strada, il che in realtà non rappresenta una novità in Cina, dove altre aziende utilizzano questo tipo di tecnologia. La TRK 702 arriverà prima della sorella maggiore?

E LA TRK 800? Ultima ma non per importanza, proprio lei, la TRK 800. Nessuno si è dimenticato che l'enduro stradale, dopo EICMA 2021, era attesa nella seconda metà del 2022. E invece? L'annata è stata difficile per tutte le Case e Benelli non ha fatto eccezione: a EICMA 2022 la TRK 800 tornerà, stavolta in veste definitiva, pronta per poi essere commercializzata nel corso del 2023. Godiamoci l'estate che l'autunno è dietro l'angolo.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/07/2022