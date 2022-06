Benelli presenta la nuova BN 125 2022. Scheda tecnica e prezzo

La nuova Benelli BN 125 2022 scende in campo con una nuova veste grafica, ancor più grintosa, mentre resta fedele alla base tecnica che ne ha decretato il successo. L'ottavo di litro, guidabile a 16 anni con patente A1, è disponibile in 2 colorazioni classiche e una in serie limitata.

MOTORE Niente di nuovo sul fronte del motore, il monocilindrico quattro tempi raffreddato ad aria da 125 cc. Confermati 11,1 CV a 9.500 giri/min e coppia massima a 10 Nm a 7.000 giri col cambio a 5 rapporti e la frizione in bagno d’olio. I consumi, dichiarati in 1,7 litri per 100 km, fanno della BN 125 una moto dai costi di gestione davvero contenuti con l'autonomia, anche grazie al serbatoio ha 13,5 litri di capacità, da vera globetrotter.

La nuova Benelli BN 125 2022

CICLISTICA Per quanto riguarda la ciclistica al telaio a traliccio di tubi in acciaio sono abbinate una forcella a steli rovesciati da 35 millimetri e un forcellone oscillante con ammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla. L'impianto frenante, con sistema CBS, vede un disco da 260 mm con pinza a tre pistoncini all’anteriore, mentre al posteriore c'è un disco da 240 mm con pinza a due pistoncini. Sui cerchi da 17” in lega di alluminio ci sono pneumatici 110/80 e 130/70. Il peso della BN 125 2022 è di 142 kg in ordine di marcia.

COLORI E PREZZI La nuova BN 125 è disponibile in tutte le concessionarie Benelli al prezzo di 2.690 Euro franco concessionario nelle colorazioni bianco, nero e, in serie limitata, nella colorazione Flash Green.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/06/2022