Benelli: accessori, abbigliamento e gadget si comprano online. Le promozioni

L'e-commerce di Benelli si rinnova. Nuova veste grafica, contenuti aggiornati e sviluppo di un nuovo layout per permettere agli

utenti di acquistare online abbigliamento, accessori e gadget. Tante le offerte in vigore...

RINNOVATO Il nuovo Benellishop.com è la piattaforma e-commerce della Casa del Leoncino sviluppata per acquistare in rete tutti i prodotti ufficiali della gamma abbigliamento e accessori Benelli. Il negozio digitale, esclusivamente dedicato al mercato italiano, è già disponibile on-line, ottimizzato per essere navigabile da qualsiasi dispositivo – smartphone, tablet o PC – in tutta semplicità. Una vera e propria vetrina sempre accessibile dove scoprire tantissimi nuovi prodotti della gamma abbigliamento e accessori Benelli, tra cui le nuove proposte relative a caschi e giacche della linea 2022, ma anche il nuovo scarico dedicato all’ultima nata della Casa di Pesaro, la Leoncino 125. Sul Benellishop.com è possibile scegliere tra due differenti metodi di pagamento: carta di credito o PayPal, la consegna richiede mediamente 24/48 ore e per ordini superiori a 100 Euro le spese di spedizione sono gratuite.

PROMOZIONI Tanti i prodotti in offerta sul benellishop.com: ci sono valigie e scarico per la Leoncino 500, silenziatori, ma anche giacche in cordura o pelle, magliette, felpe e occhiali. Per trovare ciò che fa al caso vostro non vi resta che visitare il sito: www.benellishop.com

Pubblicato da Michele Perrino, 09/07/2022