Benelli presenta la nuova TRK 702 2023: cosa cambia rispetto alla TRK 800?

Negli scorsi mesi si faceva un gran parlare della Benelli TRK 702 – cugina della tanto attesa TRK 800 – e oggi l'enduro stradale è finalmente arrivata, dopo la 502 X 2023. Il suo debutto è avvenuto in Cina e non è chiaro se arriverà anche da noi: di buono c'è che ha diverse caratteristiche in comune con la 800 nostrana.

ESTETICA Tanto per cominciare il look è quello classico della TRK: grosso becco davanti, un serbatoio prominente, telaio a traliccio in vista, sella su due livelli e codino slanciato verso l'alto. Ma non è solo questione di design, la TRK 702 ha molto in comune con la sorella maggiore...

CICLISTICA E MOTORE Look a parte anche telaio, sospensioni, cerchi e freni sembrano del tutto simili – se non in qualche caso identici – a quelli della TRK 800 vista a EICMA 2021, ma così non è per il motore. Sulla TRK 702 c'è un bicilindrico parallelo da 693 cc già noto: lo abbiamo visto, per esempio, sulle CFMoto 700. Potenza e coppia massima sono rispettivamente di 76 CV a 8.500 giri/min e 68 Nm a 6.250 giri/min. Il serbatoio è da 20 litri, mentre la sella si trova a 825 mm da terra.

La nuova Benelli TRK 702 2023

FULL OPTIONAL Sulla TRK 702 arrivano schermo TFT, manopole e selle riscaldabili e perfino la telecamera anteriore. Un gadget che non rappresenta una novità in Cina: a differenza delle telecamere-radar già viste da noi per il cruise control adattivo, queste hanno lo scopo di registrare immagini di viaggio o, nel peggiore dei casi, una ''prova'' in caso di incidente.

STANDARD E X Anche la TRK 702, come la 502, è disponibile in due versioni: c'è la più stradale con cerchi da 17'' e pneumatici 120/70 e 160/60 e quella con vocazione maggiormente off-road, la X, che monta cerchi a raggi, da 19'' con pneumatico 110/80 all'anteriore, da 17'' con pneumatico 150/70 al posteriore. Benelli non ha svelato i prezzi né tantomeno l'intenzione di portare la moto nel continente europeo: se questo è il terreno della TRK 800, d'altra parte, la TRK 702 potrebbe creare scompiglio.

Pubblicato da Michele Perrino, 25/08/2022