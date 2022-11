Le novità Vespa al Salone di Milano raccontate da Marco Lambri. Il video

L'intervista a Marco Lambri, Responsabile del Centro Stile Piaggio, per scoprire come cambia la Vespa in occasione di EICMA 2022

In occasione di EICMA 2022 Vespa si presenta in varie declinazioni. Tutta nuova la GTS: nuova nei motori e nelle tecnologie, con connettività e sistema keyless, oltre a nuovi comandi adeguati alle necessità di gestione delle nuove funzioni. Stesse motorizzazioni per la Vespa GTV, che ha un look più fedele alle origini con il faro basso montato sul parafango, ma colori che sprizzano modernità. Ce ne parla Marco Lambri, Responsabile del Centro Stile Piaggio, nella nostra video-intervista.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2022