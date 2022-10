Nuova BMW M5: "straccia" i cordoli in pista la super berlina ibrida

LA SUPER BERLINA MORDE LA PISTA L’ultima volta che abbiamo visto una BMW M5 nuova è stato quando hanno presentato il facelift della super berlina nel 2020. Detto questo, meno di un anno fa la Casa tedesca ha iniziato i collaudi su strada della prossima generazione e siamo riusciti a beccare i prototipi pesantemente mimetizzati. Oggi, arrivano nuove notizie e nuove immagini del bombardone di Monaco mentre aggredisce i cordoli del Nürburgring e la novità è che possiamo vedere l’auto con dettagli praticamente definitivi come la forma della carrozzeria completa, con i fari anteriori e posteriori dal design definitivo, nonché gli ampi passaruota per ospitare le grandi ruote, che presumibilmente avranno un diametro di 20” o 21”. Anche la nuova griglia e le prese d'aria anteriori sono ben visibili.

Nuova BMW M5: motore ibrido plug-in e circa 750 CV di potenzaSARÀ UN’AUTO CON MOTORE IBRIDO Si può notare che il prototipo ha gli adesivi “veicolo elettrificato” sulle portiere e in coda, il che conferma quanto anticipato nel 2021 da Markus Flasch, CEO di BMW M, ovvero che la nuova generazione della M5 sarà un modello ibrido. Voci di corridoio lasciano pensare che la futura berlina sportiva arriverà nel 2024, un anno dopo la nuova Serie 5 standard (nome in codice G60). La M5 potrebbe montare un motore V8 a benzina ibrido plug-in e due motori elettrici, per una potenza complessiva di circa 750 CV e qualcosa come 1.000 Nm di coppia.

Nuova BMW M5: la berlina sportiva potrebbe debuttare nel 2024PER ORA NIENTE M5 100% ELETTRICA L’arrivo di un modello BMW i5M, completamente elettrico, a questo punto potrebbe uscire dai programmi (almeno per adesso) perché avrebbe bisogno di una tecnologia della batteria significativamente più avanzata, a cui la BMW sta lavorando, ma che non è in programma prima del 2025, con l'architettura Die Neue Klasse. Le batterie dovrebbero diventare più leggere e compatte, ma offrire prestazioni dinamiche simili. Fino ad allora, il reparto sportivo di BMW lavorerà su motori plug-in hybrid e varianti di modelli elettrici già esistenti come l'iX M60.

Nuova BMW M5: sotto le pellicole mimetiche troviamo le forme definitiveINFOTAINMENT E SICUREZZA AL TOP Lato tecnologia di bordo, la prossima M5 dovrebbe introdurre le più recenti novità della Casa come il BMW Curved Display (quadro strumenti completamente digitale e display centrale perfettamente integrati), BMW iDrive 8.0, BMW Digital Key Plus con tecnologia a banda ultra larga (Digital Key 3.0), ecc. Dal punto di vista della sicurezza, sarà sicuramente della partita la guida autonoma di livello 2 con assistenza in autostrada a mani libere. Appuntamento al 2024 per il debutto, ma aspettiamoci altri episodi di questa serie per scoprire un passo alla volta la nuova corazzata high performance di BMW.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/10/2022