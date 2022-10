Nuova BMW M2, più teatralità con gli accessori M Performance Parts

Forse che il design di nuova BMW M2 non è abbastanza esplicito? Per ''drammatizzare'' il look di una coupé sportiva già sufficientemente spudorata, pesca allora dal catalogo di M Performance Parts: c'è di che sbizzarrirsi. L'offerta include aggiornamenti per l'aerodinamica, il telaio, l'abitacolo, persino il gruppo propulsore. Certo, se opti per i quattro scarichi impilati, allora sei davvero un esibizionista.

FUORI Il listino M Performance Parts rivolto a BMW M2 nuova generazione accoglie innanzitutto un vasto assortimento di componenti aggiuntive in ​​fibra di carbonio, tra le quali un carnoso splitter anteriore, finiture per le prese d'aria, minigonne laterali, inoltre le calotte degli specchietti retrovisori esterni. Due le alternative per lo spoiler posteriore: a ''labbro'', oppure ad ala fissa (vedi gallery). Disponibile anche uno spoilerino sul bordo del tetto rifinito in nero lucido, così come un diffusore posteriore sempre in fibra di carbonio. A completare il set di accessori per gli esterni, una cinghia di traino M Performance e una copertura dell'antenna rifinita in aramide.

FAI QUADRATO Ma il tocco di classe (o di ''spacconeria'', a seconda dei gusti) è una variante più selvaggia del quadruplo sistema di scarico (gallery), dall'intrigante design raggruppato e sovrapposto (anzi, obliquo) anziché a doppia coppia laterale, composto da collettori in acciaio inossidabile e silenziatori interamente in titanio, con tanto di flap a controllo elettronico per regolare la colonna sonora in base alla modalità di guida. Se trovi questa soluzione troppo audace, puoi comunque semplicemente insaporire lo scarico standard, acquistando terminali in titanio o fibra di carbonio.

VOLO RADENTE Estetica, ma anche dinamica: un kit di molle anteriori e posteriori regolabili avvicinano a terra il telaio di 10 mm. In vetrina, anche ruote forgiate M Performance da 20 pollici all'avantreno e da 21 pollici al retrotreno, verniciate in M ​​Frozen Gold Bronze o M Jet Black Matte.

INTERNI Per non farsi mancare nulla, infine, perché non decorare l'abitacolo con pannelli rifiniti in fibra di carbonio e Alcantara, tra cui ginocchiere, bracciolo, sedili M Sport, volante Pro e relativi paddle per il cambio. Last but not least, la collezione include tappetini in velluto M Performance, perni delle portiere specifici e tappo del serbatoio carburante M Performance in fibra di carbonio. Non sia mai che la vostra M2 sia uguale a un'altra.

26/10/2022