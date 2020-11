EDIZIONE STRAORDINARIA Perché imprigionare l'immaginazione, quando hai l'opportunità di trasformare un'auto e - nel caso nostro - rafforzarne l'indole malvagia? Già di per sé, lo stile di nuove BMW M3 e M4 è tutto fuoché anonimo. E in quanto estremo, genera pareri opposti. Può persino accadere che il design delle due super BMW non sfami del tutto l'appetito per le soluzioni controverse. E proprio agli insaziabili, l'Elica suggerisce di sfogliare il catalogo accessori M Performance. L'invito arriva tramite un video ispirazionale.

A FONDO SCALA L'M3 protagonista dello spot è un'M3 che indossa il kit più esasperato disponibile: ala posteriore a ''collo di cigno'', verniciatura bicolore che oscura l'intera parte posteriore, insieme al labbro inferiore della sua caratteristica boccaccia a maxi doppio rene. Insolita anche la disposizione ad archetto dei quattro terminali di scarico M Performance, mentre le minigonne laterali aumentano di sezione e non passano di certo inosservate.

L'M3 CHE VORREI All'interno fanno capolino il nuovo volante, rivestimenti in fibra di carbonio e sedili ultra-avvolgenti. Ognuno maturi la propria opinione, sta di fatto che l'effetto complessivo è quanto di più audace. Una ''comune'' M3 - ma anche un'M4 Coupé - resta senz'altro più adatta a tutti coloro che amano lo sport, ma non rinunciano a un tocco di eleganza. E in ogni caso, non è necessario acquistare il pack in blocco: ogni componente aggiuntivo può sempre essere selezionato individualmente. Per un'M3 diversa da ogni altra in giro, e soprattutto equipaggiata solo di parti originali.