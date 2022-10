Auto sotto carica? Partita ai videogame! Il progetto BMW AirConsole

Un modello BMW di ultima generazione, una situazione adatta (cioè a vettura rigorosamente ferma!), tipo una ricarica da colonnina pubblica, o anche una coda interminabile. Infine, lo smartphone a portata di mano. E la propria auto si trasforma in mini sala giochi. AirConsole e BMW Group annunciano l'inizio di una partnership che porterà il ''casual gaming'' direttamente ad integrarsi nel sistema di infotainment dei veicoli del Gruppo. Da quando? Già a partire dal 2023. Vi viene in mente Tesla? Avete ragione, Tesla i giochi a bordo ce li ha già.

SOSTA: GARA A quali videogiochi potrò accedere? A giudicare dalle prime immagini, l'offerta AirConsole-BMW comprenderà di sicuro Go Kart Go e Mega Monster Party. Ma il catalogo AirConsole è quanto di più ampio: oltre alle corse, anche quiz, giochi di strategia, altri sport. Giocatore singolo, o multiplayer, per un totale di 180 titoli (per ora).

BINOMIO NATURALE Sviluppata per sfruttare come interfaccia qualsiasi tipo di display, dal monitor del pc alla smart tv, AirConsole è una piattaforma cloud che al BMW Curved Display sembra in effetti adattarsi particolrmente bene. La configurazione sarà piuttosto semplice: il giocatore avrà bisogno giusto di uno smartphone, che fungerà da controller e la cui connessione col gioco prescelto verrà stabilita scansionando un apposito codice QR nel veicolo. Riconosciuto il profilo, si parte con l'esperienza di gaming vera e propria. Se al gioco perdi, però, non scaricare la tua frustrazione sulla macchina (e nemmeno sulle macchine degli altri).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/10/2022