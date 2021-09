Videogame in auto

Qualche tempo fa Google aveva annunciato che i videogame avrebbero debuttato su Android Auto, il protocollo che permette di connettere il telefono alla macchina e di utilizzare alcune sue app direttamente sullo schermo dell’infotainment. Per scoprire tutto quello che c’è da sapere su Android Auto, leggetevi la nostra pratica guida (e c’è anche quella dedicata ad Apple CarPlay). L’ultima release di Android Auto aggiunge la app GameSnacks, che contiene diversi videogame realizzati da Area120, di proprietà della stessa Google.

GameSnacks, i videogame per Android Auto: 2048

NON MENTRE SI GUIDA Per - ovvi - motivi di sicurezza i giochi su Android Auto non possono essere utilizzati quando il veicolo è in movimento. Una volta parcheggiati, però, è sufficiente aprire la app GameSnacks e selezionare uno degli otto titoli disponibili nella fase iniziale (e che aumenteranno nei prossimi mesi). Tra questi, il popolare rompicapo 2048, il matching-game Zoo Boom, Bubble Woods (clone dello storico Puzzle Bobble), l’arcade Cannonballs 3D e il puzzle game Unblock That.

GameSnacks, i videogame per Android Auto: Retro Drift

PASSATEMPO DIGITALI Si tratta di titoli molto semplici, che non richiedono un controller specifico ma possono essere giocati semplicemente con qualche tap sullo schermo touchscreen. Sviluppati originariamente per smartphone, sono stati modificati in modo da poter essere giocati anche su display a sviluppo orizzontale, come sono tipicamente quelli delle auto. Ideali per far passare velocemente qualche minuto di attesa, per esempio mentre si aspettano i figli all’uscita da scuola, un amico in ritardo per la cena, o anche durante le soste per la ricarica dell’auto elettrica.

GameSnacks, i videogame per Android Auto: Bubble Woods

QUANDO ARRIVANO La app GameSnacks è attualmente in fase beta per la versione 6.7 di Android Auto. Google non ha specificato quando arriverà la versione definitiva, ma dovrebbe essere questione di qualche settimana. Per giocare è necessaria una connessione internet attiva.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/09/2021