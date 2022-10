BMW M440i xDrive Gran Coupé by AC Schnitzer: la sportiva da famiglia mette le ali

SPORTIVA DA FAMIGLIA IN ABITO SCURO BMW ha appena svelato la nuova M2 e il dipartimento sportivo M ha festeggiato i suoi 50 anni facendo sfilare sul red carpet la M4 CSL. Insomma, quando si tratta di andare “sul pesante” con modelli high performance la Casa di Monaco non si tira certo indietro. Tuttavia, anche le auto di produzione non hanno nulla da invidiare per piacere di guida (ovviamente, con le debite proporzioni), e un modello come la M440i xDrive Gran Coupé ne è un esempio. Ma se non vi bastano prestazioni e comfort della quattro porte tedesca, entra in scena uno dei preparatori storicamente più legati al marchio dell’elica, AC Schnitzer. Il team di specialisti tedesco è responsabile della realizzazione di alcune delle più belle BMW elaborate, e oggi si dedica a tutta la gamma, dalle sportive M alle elettriche. E se abbiamo avuto esempio di come riesce a trasformare le versioni hardcore, cosa riuscirà a fare con la più tranquilla coupé da famiglia? Bastano le foto per immaginare che l’auto può essere trasformata in un vero animale da pista con la giusta scelta di componenti e accessori.

BMW M440i xDrive Gran Coupé by AC Schnitzer: tutta l'aggressività della sportivaCOME CAMBIA LA SPORTIVA TEDESCA Innanzitutto, la Serie 4 Gran Coupé condivide la sua massiccia calandra a doppio rene e le sue spalle larghe con il resto della gamma Serie 4. Questo modello è equipaggiato con un motore a sei cilindri turbo che eroga 374 cavalli e 369 Nm di coppia e monta sospensioni M Sport e impianto frenante maggiorato. Il preparatore si prende cura dell’auto partendo con il montaggio di una centralina che aumenta la potenza a 414 CV, per una coppia di 443 Nm, che integra i sistemi di controllo per l’avviamento a freddo e di protezione dal surriscaldamento del motore. AC Schnitzer offre anche vari sistemi di scarico ad alte prestazioni per questa Gran Coupé, tra i quali quelli con terminali in carbonio.

BMW M440i xDrive Gran Coupé by AC Schnitzer: lo spoiler appena accennato sul cofano del bagagliaioLOOK ATLETICO MA SENZA ESAGERARE Tutti coloro che conoscono le auto AC Schnitzer degli anni '80 e '90 sanno che a questa azienda piace l'approccio diretto allo stile, ma il preparatore ha deciso di conservare i tratti piacevolmente semplici di questa Serie 4 Gran Coupé. La zona anteriore dell'auto è dotata di uno splitter anteriore che si integra perfettamente con il pacchetto aerodinamico M originale. Questa Serie 4 è dotata di un set di ruote AC Schnitzer Type AC4 da 20”, che presentano cinque razze multiple e sono rifinite in nero. Il profilo laterale mostra anche alcune sottili alette dietro il parafango anteriore, mentre in coda ci sono uno spoiler più aggressivo, un alettone sul tetto e una configurazione più spinta del diffusore. L'intera vettura è più bassa di circa due centimetri grazie a un kit di molle ribassate, che completano il look più aggressivo.

BMW M440i xDrive Gran Coupé by AC Schnitzer: niente rivoluzione stilistica, va bene cosìABITCACOLO PERSONALIZZATO SENZA ECCESSI Gli interni non vengono stravolti, anche perché BMW ha fatto un ottimo lavoro per qualità, ergonomia e sportività. Quindi, troviamo una pedaliera in lega leggera con il vano piedi illuminato, un nuovo set di paddle del cambio dietro il volante griffati AC Schnitzer e uno speciale portachiavi che si inserisce nel portabicchieri. L'aspetto generale è molto sportivo, ma senza eccessi. Diciamo il giusto equilibrio che con l’incremento di prestazioni, rende questa Serie 4 una bella e veloce coupé. Per quanto riguarda i prezzi, il set di ruote complete AC4 più conveniente costa 4.390 euro. Il kit per migliorare le prestazioni costa 4.308 euro e l’impianto di scarico costa 3.888 euro. Sono già oltre 12.000 euro, ma è possibile spendere ancora di più scegliendo tutti gli optional disponibili.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2022