BMW iX2: l'e-SUV sportivo scalda gomme e... batterie in vista del debutto (video)

Sotto le pellicole mimetiche si nasconde il nuovo modello a ruote alte dal look sportivo, con motori elettrici e batteria da 64,7 kWh in arrivo nel 2024

Lavori in corso a casa BMW, che in questi giorni ha messo sotto torchio i prototipi del suo prossimo SUV/coupé compatto 100% elettrico. Infatti, quella che vedete nelle immagini è la futura iX2, che prosegue i test dinamici in vista del suo debutto. Ma guardiamo il video pubblicato dal canale CarSpyMedia, che ci mostra questo nuovo modello ancora sotto copertura, che prende le misure ai cordoli del Nürburgring. Da quanto sappiamo, la BMW iX2 sarà prodotta a Regensburg entro la fine del 2023 in modo da arrivare l’anno seguente dai concessionari, ma in attesa della sua veste definitiva, tecnici e collaudatori tedeschi proseguono le prove della vettura. La futura X2, insieme alla sua variante elettrica, si sgancerà dallo stile del modello attuale, e presenterà un look più sportivo, e in linea con il design dei modelli più grandi come X4 e X6.

ARCHITETTURA COSTRUTTIVA CONDIVISA La base è la piattaforma modulare FAAR, già utilizzata per altri modelli più compatti della casa, con tanta tecnologia per comfort, sicurezza e piacere di guida. Il video mostra solo la parte esterna del SUV/coupé bavarese, ma non ci sono dettagli dell’abitacolo, che sarà diverso da oggi e più in linea con il layout dei modelli BKMW di ultima generazione. Uno su tutti, sarà disponibile il curved display con doppio schermo per cruscotto e infotainment, entrambi raccolti in un’unica cornice. Inoltre, BMW alzerà l’asticella in quanto a qualità percepita, probabilmente utilizzando anche materiali sostenibili e provenienti dalla catena del riciclo.

VEDI ANCHE

Nuova BMW iX2: il SUV/coupé elettrico durante i collaudi al Nurburgring

UNA BATTERIA E FINO A DUE MOTORI Lato powertrain, la BMW iX2 dovrebbe replicare la meccanica della iX1, con una scelta fra motorizzazione singola e trazione anteriore o doppia e trazione integrale. Salvo aggiornamenti, salirà a bordo una batteria agli ioni di Litio da 64,7 kWh, per un’autonomia dichiarata fino a oltre 400 km. A questo punto, non resta che attendere notizie più precise sul lancio della nuova iX2 – o meglio, della faniglia X2 – ma il prossimo Salone di Monaco di inizio settembre, dove BMW gioca in casa, potrebbe essere il palcoscenico più adatto per saperne di più o, magari, vedere dal vivo il SUV/coupé tutto nuovo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/08/2023