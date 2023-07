BMW e AC Milan: accordo vincente per sostenibilità e innovazione

Due fra i protagonisti del mondo automotive e sportivo, BMW e AC Milan, hanno rinnovato la loro partnership dopo due anni di successi ottenuti insieme. Infatti, da quando nel 2021 è stato firmato l’accordo di collaborazione fra le due società, la Casa tedesca ha fortificato la sua posizione di leader nel segmento premium e la squadra milanese ha vinto il campionato di Serie A 2021-2022 e ha raggiunto la semifinale di Champions League 2022-2023. Traguardi prestigiosi per entrambe e oggi suggellati dall’accordo di fornitura dei modelli BMW a prima squadra e staff dirigenziale dei rossoneri per il prossimo biennio.

BMW e AC Milan: confermati altri due anni di partnership VALORI DA CONDIVIDERE Un rinnovo della collaborazione all’insegna di innovazione e sostenibilità fra due brand iconici nei rispettivi ambiti di riferimento, lo sport e l’automotive lifestyle, accomunati da valori come la passione, lo stile, il gusto per la sfida, la ricerca delle performance. Ma anche dalla convinzione che la sostenibilità sia un target fondamentale da raggiungere, sia dal punto di vista del business sia nel rapporto con l’ambiente e la società, con un'attenzione alle nuove generazioni. La partnership si pone anche l’obiettivo di intraprendere un percorso evolutivo che tenda alla promozione della mobilità sostenibile.

BMW e AC Milan: i giocatori rossoneri sul palco delle intervisteI PROGETTI SOSTENIBILI Con il progetto BMW SpecialMente, nato nel 2014, ma che comprende iniziative avviate fin dal 2003, BMW Italia è inoltre impegnata da anni nel creare progetti che favoriscano l’inclusione, l’intercultura e la sostenibilità sia ambientale sia sociale. Un impegno condiviso anche da AC Milan, che da sempre lavora per condividere i valori positivi dello sport attraverso le azioni riassunte nel suo Manifesto RespAct e le progettualità di Fondazione Milan, public charity rossonera che ha recentemente festeggiato i suoi 20 anni di attività. Negli anni a venire, BMW e AC Milan continueranno a lavorare insieme per la creazione di una serie di eventi e iniziative congiunte, con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione, sostenibilità e lifestyle.

VEDI ANCHE

BMW e AC Milan: il presidente di BMW Italia, a dx, mostra al presidente di AC Milan la M2

I PROTAGONISTI SALGONO SUL PALCO In una serata all’insegna della comunicazione e del lifestyle dove ha fatto bella mostra di sé la BMW M2 customizzata in rosso e nero e alla quale hanno partecipato anche l’allenatore del Milan, Stefano Pioli e alcuni giocatori della prima squadra come il capitano Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, il Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia Massimiliano Di Silvestre ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della partnership con AC Milan e questo rinnovo rappresenta la naturale conseguenza dello straordinario lavoro che abbiamo fatto insieme nelle ultime due stagioni”. Ha poi proseguito: “Non ci unisce soltanto la passione per la competizione e la ricerca continua del miglioramento, ma anche il tema della sostenibilità a 360°: quella del business, quella ambientale, quella sociale. Siamo impegnati entrambi a fare la nostra parte. E continueremo a farlo insieme per le prossime due stagioni”. Il Presidente di AC Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato: “Siamo felici di poter continuare il nostro percorso insieme a un partner importante come BMW, con cui condividiamo una visione, un insieme di valori e un approccio pionieristico orientato al futuro, che negli anni è stato motore di innovazione per i rispettivi settori. Siamo inoltre orgogliosi di poter lavorare con un partner che rispecchia la nostra attenzione verso i temi sociali, centrali nel nostro modo di fare impresa, permettendoci di arricchire ulteriormente un rapporto che nelle ultime due stagioni ha già dato vita a tante iniziative e opportunità”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/07/2023