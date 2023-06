BMW X1 M35i xDrive, il piccolo di casa mette i muscoli

È passato giusto un anno da quando BMW ha presentato la sua nuova X1, che proprio nei giorni scorsi abbiamo provato in una delle sue motorizzazioni più interessanti, la 23d. C’è voluto un po’, ma alla fine è arrivata anche la versione mozzafiato, la M35i da 300 CV e 250 km/h di velocità massima, pronta a gettarsi nella mischia dei SUV medi ad alte prestazioni, dove già sgomitano Mercedes GLB 35 AMG e Audi RS Q3.

Come è fatta fuori

Come è fatta dentro

Motore e prestazioni

Prezzo e arrivo sul mercato

BMW X1 M35i xDrive, visuale di 3/4 anteriore

I designer di BMW hanno voluto assicurarsi che fosse impossibile scambiare ma M35i con gli altri modelli meno performanti: i suoi elementi più caratteristici sono la griglia a doppio rene con doppie barre verticali, le enormi prese d’aria nel paraurti specifico, le calotte degli specchietti retrovisori con il doppio stelo tipico dei modelli M e il quadruplo terminale di scarico al posteriore (ciascuno da 80 mm).

BMW X1 M35i xDrive, le ruote in lega

TOCCHI DI CLASSE Occhi più attenti noteranno poi le minigonne laterali più ampie, lo spoiler sportivo sul tetto e il diffusore posteriore scanalato. Di serie i cerchi in lega a due razze da 19” con pneumatici più larghi di 20 millimetri rispetto al modello precedente. Su richiesta i cerchi da 20 pollici e pneumatici sportivi.

Tanti i rimandi alle prestazioni dell’auto anche a bordo, con una serie di elementi “M” dedicati alle auto più potenti della casa di Monaco: listelli sottoporta, pedali, volante rivestito in pelle con le palette del cambio, grafica specifica dell’infotainment e del cruscotto, quadro strumenti rivestito in Alcantara e rivestimenti in Aluminium Hexacube Dark.

BMW X1 M35i xDrive, gli interni sportivi

ALLESTIMENTO Di serie l’auto prevede il clima bizona, le barre sul tetto nero lucido, il portellone elettrico, quattro porte USB di tipo C e due prese di corrente da 12V. Ancora, nel prezzo di listino sono compresi i sedili sportivi in Sensatec/Alcantara neri con cuciture a contrasto blu; su richiesta è possibile avere quelli in pelle Vernasca con trapuntatura a diamante, oppure gli ancor più tecnici sedili M Sport, con regolazioni elettriche e memoria, poggiatesta integrato e logo M illuminato nella parte superiore degli schienali.

BMW X1 M35i xDrive, i sedili M Sport rossi

BAULE OK I sedili posteriori sono frazionati 40/20/40 di serie, con la possibilità di regolare separatamente l’angolo di inclinazione di ogni sezione. Al livello più alto (leggasi: più scomodo per chi sta seduto) il bagagliaio arriva a una capacità massima di 540 litri, che diventano 1.600 abbassando gli schienali.



OPTIONAL IN QUANTITÀ Su richiesta è possibile avere il pacchetto M Sport Pro esclusivo per questo modello, che prevede finiture nero lucido per alcuni dettagli esterni e per i fari, impianto frenante M Sport con pinze rosse, sedili M Sport e cinture di sicurezza M con cuciture rosse e azzurre. Tra gli accessori anche l’illuminazione ambientale, il tetto panoramico e l’impianto audio Harman Kardon.

BMW X1 M35i xDrive, la leva sul cambio per la funzione M Boost

INFOTAINMENT La nuova BMW X1 M35i xDrive è uno dei primi modelli della casa tedesca a montare il nuovo sistema operativo BMW OS9, con un’interfaccia completamente rivista, più veloce e intuitiva, e una selezione ancora più ricca di app e servizi per l’intrattenimento. Di serie Apple CarPlay e Android Auto, il navigatore connesso e la possibilità di scaricare gli aggiornamenti over-the-air.

ADAS ON DEMAND Di serie su BMW X1 M35i xDrive c’è pochino: il sistema di avviso di collisione anteriore, il cruise control e la telecamera di parcheggio. I sistemi di assistenza più importanti sono tutti su richiesta: cruise control adattivo, telecamera a 360° per le manovre e mantenimento della corsia di marcia. Le nuove funzionalità possono anche essere sbloccate in un secondo momento tramite aggiornamenti software.

BMW X1 M35i xDrive, visuale frontale

Il quattro cilindri a benzina sotto il cofano ha due turbo, e sviluppa una potenza di 300 CV / 221 kW, che negli Stati Uniti diventano 317 CV / 233 kW, e una coppia di 400 Nm disponibili da 2.000 a 4.500 giri al minuto. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, mentre lo zero-cento è coperto in 5,4 secondi. Per raggiungere questi risultati sono state apportate diverse modifiche al propulsore, dall’adozione del ciclo Miller alla riprogettazione delle porte di aspirazione e delle camere di combustione. Nuova anche la trasmissione dell’albero, collegata al cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione e M Sport Boost, che si attiva tirando la leva del cambio a sinistra sul volante per almeno un secondo: così facendo motore e telaio vengono automaticamente configurati in modalità sportiva.

BMW X1 M35i xDrive, visuale di 3/4 anteriore

VERA 4X4 Il sistema di trazione integrale BMW xDrive sfrutta un differenziale meccanico a slittamento limitato integrato nel cambio, che migliora la trazione su terreni sconnessi o in condizioni di scarsa aderenza, migliorando però la dinamica di guida nel misto veloce. Di serie la nuova M35i monta anche le sospensioni adattive M, lo sterzo progressivo Servotronic e un assetto ribassato di 15 mm rispetto alle altre X1. Su richiesta è possibile avere i freni M Compound, con pinze fisse a quattro pistoni e dischi forati da 385 millimetri sulle ruote anteriori, unità a pinze flottanti a singolo pistone e dischi da 330 millimetri su quelle posteriori.

BMW X1 M35i xDrive, i caratteristici specchietti a doppio stelo dei modelli M

L’arrivo sul mercato di BMW X1 M35i xDrive è previsto per il mese di ottobre di quest’anno, con le consegne già a novembre. Prezzo non ancora annunciato: aggiorneremo questo articolo non appena BMW comunicherà i listini ufficiali e l’apertura degli ordini.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/06/2023