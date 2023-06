BMW XM, la caccia al record Urus a Pikes Peak finisce... male. Video

Mentre il driver Matt Mullins è scampato indenne all'incidente, lo stesso non può dirsi per la XM Label Red. Che botta! Ma ritenterà

Prendere il Toro per le corna e finire per...scornarsi. Tra tutte le avversarie che avrebbe potuto pescare, a BMW XM è capitata proprio quella che non solo è un osso particolarmente duro, ma anche che - alla luce degli avvenimenti - meglio si presta a beffardi giochi di parole. Per fortuna, nessuno si è fatto male e possiamo permetterci anche di scherzare. Nessun ferito, certo, tranne lui, il povero XM, che dal coraggioso tentativo di sottrarre a Lamborghini Urus il record di categoria a Pikes Peak, esce a dir poco sfigurato in volto. Clicca Play qui sotto, salta fino al minuto 4:50:40: sì, è il super SUV di BMW M portato via in... barella.

SFIDE AD ALTA QUOTA Alla Pikes Peak International Hill Climb 2023, svoltasi lo scorso fine settimana sulla celebre cima del Colorado, BMW XM Label Red e il suo V8 biturbo ibrido plug-in da 748 cv nutrivano la seria intenzione di detronizarre Urus Performante e conquistare il nuovo record sul giro cronometrato, ovvero scendere sotto il tempo di 10:32,06 registrato dalla super Lambo (col suo V8 biturbo da 666 cv, ma senza elettrificazione) un anno fa. Alla vigilia, l'entusiasmo e la fiducia del driver Matt Mullins e del suo entourage sono ai livelli massimi. Come testimonia il video sul profilo Facebook di BMW North America.

HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA Circa 20 minuti dopo la partenza, i commentatori annunciano che per la XM il tentativo è andato storto e l'auto si è schiantata. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente: sta di fatto che, quando passa accanto alla telecamera, la XM riporta gravi danni alla parte anteriore. Anche il vetro posteriore è in frantumi. Arriva, a stretto giro di posta, la dichiarazione BMW: “Sfortunatamente, le nostre speranze per una corsa da record oggi si sono concluse con un incidente di gara. Il pilota Matt Mullins è deluso ma illeso. L'obiettivo ora è riparare il veicolo e pianificare un altro tentativo di record entro la fine dell'estate''. XM ci riproverà, lo scettro di Urus resta in bilico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2023