Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé: è ora di maquillage per la sportiva di Monaco

Potrebbe non sembrare passato molto tempo quando abbiamo visto per la prima volta la famigerata griglia della BMW Serie 4 di seconda generazione nel giugno 2020, ma la casa automobilistica sta già lavorando a un aggiornamento di metà ciclo di vita del modello. Dopo le immagini della variante a due porte viste a giugno scorso, un prototipo camuffato della Gran Coupé a quattro porte è stato immortalato vicino a Monaco, mostrando leggeri cambiamenti al suo design. L’auto è equipaggiata con il pacchetto M Sport e sembra che BMW potrebbe decidere di pensionare la carrozzeria standard, montando tutte le versione della prossima Serie 4 Gran Coupé con i dettagli M Sport.

Nuova BMW Serie 4 Gran Coupé: dopo la 2 porte, restyling anche per la 4 porteCOME CAMBA LA 4 PORTE SPORTIVA BAVARESE Nella parte anteriore, le prese d'aria racing del paraurti e la griglia scoperta sembrano quasi identiche al modello attuale. Tuttavia, il prototipo che vedete nelle foto presenta una grafica LED ridisegnata sui fari, che rispecchia i DRL in stile boomerang dei nuovi modelli BMW come le X5 e X6 di ultima generazione. Com'era prevedibile, il resto della carrozzeria è privo di pellicole mimetiche, visto che la Casa di Monaco non ha nulla da nascondere oltre alla possibile aggiunta di nuovi cerchi in lega e inedite verniciature. Nella parte posteriore, la pellicola rossa sui fanali ci impedisce di vedere la nuova grafica a LED che sembra adottare uno stile più semplice rispetto a oggi. Infine, si può osservare per bene il paraurti M Sport, montato sul muletto in questa fase di sviluppo e che nonostante tutto il rivestimento mimetico, potrebbe nascondere alcune differenze nell'assetto dell’auto.

ABITACOLO SOSTANZIALEMNTE UGUALE La Serie 4 e la M4 hanno ricevuto una serie di aggiornamenti degli interni per il 2023, quindi non ci non sono previsti cambiamenti significativi con l'imminente restyling. Dopotutto, il modello ha già il display curvo con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen da 14,9 pollici, leve del cambio montate sul volante e un nuovo selettore delle marce. Per quanto riguarda il software dell’infotainment, BMW ha già annunciato il Sistema Operativo 9 basato su Android, che verrà gradualmente implementato su tutta la gamma. Al momento non abbiamo informazioni sulle future motorizzazioni, ma è data per certa una maggiore influenza dell’elettrificazione per tutta la gamma. La produzione della nuova BMW Serie 4 dovrebbe cominciare all'inizio del 2024, quando la seconda generazione avrà quattro anni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/08/2023