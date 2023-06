Nuova BMW Serie 4: come cambia la famiglia delle sportive di Monaco

In effetti, può sembrare passato poco tempo dal debutto della Serie 4 di seconda generazione, quella con la super calandrona verticale che tanto ha fatto discutere. Invece, dobbiamo tornare indietro al 2020, quindi sono già passati tre anni e la Casa di Monaco ha deciso di iniziare i lavori di restyling dell’auto per il classico giro di boa di metà carriera. Un trio di prototipi mimetizzati è stato immortalato dai fotografi in diverse configurazioni di carrozzeria durante i collaudi in pista, suggerendo a tutti che sono in programma un po’ di modifiche.

Nuova BMW Serie 4: in arrivo il facelift della gamma di sportive bavaresiLA FAMIGLIA SI METTE IN MOSTRA In prima posizione vediamo la Serie 4 Coupé con il pacchetto M Sport, che potrebbe diventare standard su tutta la gamma, o almeno una parte del kit carrozzeria, con i paraurti sportivi e altri elementi a definire il design dell’auto. Nella parte anteriore, le prese d'aria sportive e la griglia sembrano quasi identiche al modello attuale. La situazione è simile nel caso della M440i – qui fotografata in versione cabrio – anche se è probabile che la calandra nascosta celi qualche modifica. Con il terzo prototipo è possibile riconoscere il restyling della più potente M4. Tutti i prototipi presentano i fari con una grafica LED ridisegnata, che rispecchia i DRL in stile boomerang dei nuovi modelli BMW come la X5 e la X6. Com'era prevedibile, la vista di profilo resta scoperta, visto che BMW non ha nulla da nascondere oltre alla possibile aggiunta di nuovi cerchi in lega e inedite sfumature per la palette colori.

Nuova BMW Serie 4: cambia il design anche del lato BQUALCHE RITOCCO IN CODA E IN ABITACOLO Nella parte posteriore, la pellicola rossa sui fanali posteriori ci impedisce di vedere la nuova grafica a LED, che sembra adottare uno stile più semplice. Infine, viene riportato il paraurti posteriore M Sport, almeno in questa fase di sviluppo e nonostante tutto il rivestimento mimetico che potrebbe nascondere alcune differenze di stile. La Serie 4 e la M4 hanno rinnovato un po’ gli interni per il 2023, quindi non ci aspettiamo cambiamenti significativi con l'imminente restyling. Dopotutto, il modello ha già il display curvo BMW con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un touchscreen da 14,9 pollici, leve del cambio montate sul volante e un nuovo selettore delle marce. Per quanto riguarda il software di infotainment, BMW ha già annunciato il sistema operativo 9 basato su Android, che verrà gradualmente applicato su tutta la gamma. Al momento non abbiamo informazioni sulla futura gamma motori, ma una maggiore attenzione all'elettrificazione è da considerarsi scontata.

Nuova BMW Serie 4: anche la potente M4 sarà aggiornataPROBABILE ARRIVO NEL 2024 La produzione della nuova BMW Serie 4 dovrebbe iniziare all'inizio del 2024, quando la seconda generazione avrà quattro anni. È lecito ritenere che oltre alla Coupé (G22) e Cabrio (G23) gli aggiornamenti di cui sopra saranno applicati anche nelle varianti di carrozzeria Gran Coupé (G24).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/06/2023