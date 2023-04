Mini Cooper S elettrica: le immagini ufficiali dell’inglesina a batteria

Sono passati pochi giorni da quando i nostri fotografi hanno pizzicato un esemplare “pronto all’uso”, talmente definitivo che Mini ha deciso di pubblicare le fotografie della sua nuova Mini Cooper S elettrica senza camuffature di sorta. Costruita in Cina sulla nuova piattaforma per auto a trazione anteriore sviluppata da Spotlight Automotive, la joint venture di BMW con il gruppo cinese Great Wall, la nuova generazione di Mini elettriche sarà affiancata dalle versioni con motore termico, che saranno costruite a Oxford su un pianale diverso, mantenendo però la medesima identità stilistica.

Mini Cooper S elettrica: visuale laterale

CAMBIA TANTO DIETRO Rimane invariata la lunghezza di circa 3 metri e ottanta da un paraurti all’altro, ma aumenta la larghezza, il passo e si riducono gli sbalzi delle ruote davanti e dietro, a tutto vantaggio dello spazio per chi siede in abitacolo. Tra le novità più evidenti di questo nuovo modello spiccano le luci posteriori, dalla forma completamente nuova, e le maniglie a filo della carrozzeria. Spariscono tanti dettagli del modello precedente, dai passaruota in plastica al cofano a conchiglia, ma anche le cromature attorni ai fari anteriori e i dettagli a contrasto. Uno stile più minimal, diciamo, rispetto all’attuale, in linea con l’approccio sostenibile intrapreso dalla casa inglese.

Mini Cooper S elettrica: visuale di 3/4 posteriore

CI SARÀ ANCHE SPIKE? Ancora avvolti dal mistero gli interni, anche se dalle immagini distribuite da Mini nelle scorse ore si intravedono sedili con rivestimenti bicolore, a sottolineare il lato giovanile dell’auto. E in certa misura, una piccola anticipazione di quello che ci aspetta arriva dalla presentazione di Spike, l’assistente virtuale in forma di bulldog che verrà presentato al Salone dell’Auto di Shanghai.

VEDI ANCHE

Mini Cooper S elettrica: visuale posteriore

MOTORE E BATTERIA La nuova MINI EV dovrebbe montare un motore elettrico da circa 180 CV, come il modello attuale, con uno 0-100 coperto in circa 7 secondi. Dati che la avvicinano alla Cooper S termica e alle già annunciate rivali Abarth 500e e Cupra UrbanRebel. Alla motorizzazione “base” dovrebbero affiancarsi poi le versioni SE da 215 CV e la ancor più performante John Cooper Works da 250 CV o giù di lì. La batteria dovrebbe avere una capacità di circa 40 kWh, per un’autonomia di poco inferiore ai 400 km. Le motorizzazioni più potenti potrebbero guadagnare anche batterie più grandi, da 54 kWh, per un’autonomia stimata di oltre 450 km.

Mini Cooper S elettrica: i cerchi in lega

QUANDO ARRIVA La nuova Cooper S elettrica dovrebbe arrivare nelle concessionarie tra un annetto, nel 2024, seguendo di un paio di mesi quelle con motorizzazioni termiche.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/04/2023