Il “rombo” della Nuova Abarth 500e? Assordante (ma creato al computer)

Quando è stata annunciata la 500e, la prima auto elettrica marchiata Abarth, la principale preoccupazione degli appassionati è stata l’assenza del “rombo” che da sempre caratterizza, e accompagna, le auto dello Scorpione, sostituito dall’inquietante silenzio del motore elettrico.

Sound Generator per Abarth 500e, il Sound Design Studio nella camera semi-anecoica

DUE ANNI DI LAVORO Una preoccupazione che in Abarth hanno ben presente, e che potrebbe essere destinata a scomparire con la funzione Sound Generator, attivabile dal conducente - ad auto ferma - dalle impostazioni dell’infotainment dell’auto. Questa funzionalità è stata realizzata da un team di designer del suono che lavorano presso il Sound Design Studio di Stellantis, nel dipartimento NVH (Noise Vibration and Harshness) quello che ha validato il sound dello storico impianto di scarico Abarth, il Record Monza. Un progetto che è durato circa due anni, con circa sei mesi di lavoro continuativo, per oltre 6.000 ore complessive.

Sound Generator per Abarth 500e, il rombo del motore termico sull'EV

IL SOUND Il Sound Generator della Abarth 500e punta a ricreare in maniera più fedele possibile il rombo di una 500 Abarth termica (nei limiti di omologazione per l’inquinamento acustico), che viene “sparato” da un altoparlante dedicato posto nel retro della vettura. Il suono cambia di intensità in base alla velocità dell’auto: al minimo funziona in modalità Idle (folle), replicando il suono dello scarico Record Monza al minimo; la modalità Signature invece varia in base allo stile di guida e alla velocità, mantenendo le timbriche tipiche delle Abarth con motore a scoppio, simulando le fasi di accensione e spegnimento dei cilindri (che non esistono).

Sound Generator per Abarth 500e, un momento della produzione

COME È STATO CREATO Parte dei test e degli studi sonori si sono svolti all’interno di una camera semi-anecoica, progettata per essere isolata dall'ambiente circostante, con un pavimento acusticamente riflettente come può esserlo una strada. I tecnici hanno registrato il suono dell’attuale Abarth a benzina in tutte le fasi dell'esperienza di guida: accelerazione, decelerazione, frenata, curve veloci e altro ancora; a queste si sono aggiunge specifiche calibrazioni sonore degli scarichi, e le registrazioni analizzate e filtrate per ottenere tutte le frequenze necessarie alla creazione di una matrice di suoni da utilizzare durante la guida.

Sound Generator per Abarth 500e, il Sound Design Studio di Stellantis al lavoro

VOLETE SENTIRLO? Anche noi! Aspettiamo con ansia che Abarth metta online qualche registrazione del Sound Generator in funzione... Nella speranza che sia efficace come dicono, e faccia dimenticare - almeno per qualche istante - di essere al volante di una silenziosissima, ancorché potente, auto elettrica.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/04/2023