Nuova Abarth 500e: l'elettrica canta in playback, ma è più veloce. Video

Un bel giorno, lo Scorpione cambiò strategia di attacco. Anziché pungere, diede la scossa. Dalla sua coda, niente più veleno in forma liquida, bensì scariche elettriche ad alta tensione. Abarth 500e, nome definitivo della prima Abarth con motore elettrico, la naturale evoluzione della specie: agli abarthisti scettici (e sono la maggior parte) Stellantis suggerisce - prima di trarre le conclusioni - di provarla. Rispetto ad Abarth 595/695 (che restano in gamma ancora per un po'), migliori performance. Quanto al suono, a rimediare - in parte - ci pensa il Sound Generator. Sotto, una breve ma intensa video preview ''factory''. Riguarda - per capire la filosofia di fondo - la diretta streaming della world premiere.

BATTERIA Come Fiat 500 elettrica, della quale è gemella eterozigote (stessa identica piattaforma, stessa carrozzeria), anche nuova Abarth 500e è provvista di batteria da 42 kWh. Il sistema di ricarica rapida da 85 kW permette di rigenerare la batteria stessa in soli 35 minuti (0-80%), mentre per recuperare 40 km di autonomia sono sufficienti 5 minuti.

MOTORE La batteria fornisce energia a un motore elettrico anteriore da 155 cv e 235 Nm di coppia. La potenza nominale è dunque superiore (+37 cv) rispetto a Fiat 500, ma inferiore a quella di Abarth 595/695 ''termica'', tuttavia le performance - assicurano - sono più brillante. Innazitutto, l'accelerazione 0-100 km/h: soli 7 secondi. Ma non è tutto...

Nuova Abarth 500e si candida al titolo di ''Abarth 500 più reattiva ed emozionante di sempre''. In primo luogo, nella guida in città: rispetto ad Abarth 695, una ripresa da 20 a 40 km/h in solo 1 secondo, ovvero più rapida del 50%. Ma Abarth 500e risulterà a quanto pare più veloce anche in extraurbano: ripresa da 40 a 60 km/h in appena 1,5 secondi, cioè più rapida di un secondo rispetto alla versione a benzina. Infine, su strada aperta, nuova Abarth 500e full electric raggiunge una velocità di 100 km/h (partendo da 60 km/h) quando la sua controparte sta ancora viaggiando a 91 km/h, con una differenza, ancora, di 1 secondo circa. Ancora non siete convinti? Parola alla pista: sul ''Misto Alfa Handling Track'' di Balocco, nuova Abarth 500e batte Abarth 695 di oltre un secondo.

MORE ABARTH In generale, Abarth sostiene come il motore elettrico più reattivo, il passo più lungo, la migliore tenuta di strada (grazie all'allargamento della carreggiata) e il miglior bilanciamento tra gli assi offrano ''una grande maneggevolezza e dinamica di guida'', garantendo ad Abarth 500e ''una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva''. Speriamo di provarla presto.

DRIVING MODE Disponibili tre esclusive modalità di guida, tutte incentrate sulle prestazioni: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track.

Turismo : consente un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore (potenza massima 100 kW invece di 113 kW, coppia 220 Nm invece di 235 Nm) per un'esperienza di guida più efficiente .

: consente un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore (potenza massima 100 kW invece di 113 kW, coppia 220 Nm invece di 235 Nm) per un'esperienza di . Scorpion Street : offre le massime prestazioni , massimizzando la frenata rigenerativa.

: offre le , massimizzando la frenata rigenerativa. Scorpion Track: pensata per chi è alla ricerca delle massime performance di potenza e dinamica di guida.





Per Abarth il suono è sempre stato importante, andando ben oltre la semplice esecuzione tecnica. È diventato, infatti, uno strumento creativo per esprimere uno stile distintivo e giocoso. Nuova Abarth 500e è l'unica elettrica di piccola taglia ad offrire un'esperienza sonora a 360 gradi. A ogni accensione o spegnimento della vettura, il sistema Key On-Off riproduce il suono di una chitarra all'interno dell'abitacolo. Anche l'AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) riceve un ''jingle'' specifico, trasformando un freddo vincolo omologativo e normativo in un suono riconoscibile. Non appena si superano i 20 km/h, infine, una bella ''strimpellata” di chitarra. Questo, di base. Perché...

SOUND LOVER Perché nuova Abarth 500e può essere equipaggiata anche di Sound Generator, uno specifico impianto audio che riproduce fedelmente il suono di un motore Abarth a benzina. Può essere acceso o spento a proprio piacimento. Non sarà la stessa cosa, ma...

ESTERNI Il design complessivo rispecchia quello di Fiat 500 elettrica, ovviamente condido di ingredienti Abarth. Debutta il nuovo logo dello Scorpione, modernizzato ed ''elettrificato''. Nuovi anche il paraurti anteriore sportivo dedicato, le minigonne laterali, il diffusore posteriore in bianco freddo, i cerchi in lega da 18'' dedicati e le nuove calotte degli specchietti retrovisori in grigio titanio. Il carattere sportivo è infine esaltato dai fari anteriori full LED con la nuova firma Abarth, dai freni a disco anteriori e posteriori, dalle nuove scritte Abarth anteriori e posteriori in grigio titanio scuro, dal tetto fisso in vetro e dai vetri posteriori oscurati.

INTERNI Come da tradizione Abarth, stile e sportività trovano anche in abitacolo un felice punto di incontro. Dall'ambiente scuro dei montanti e del cielo alla nuova fascia Poison Blue per l’abbattimento dei sedili anteriori, dall'alternanza di materiali pregiati a elementi di design più sportivo. Fanno parte della dotazione la pedaliera sportiva in acciaio, la pedana con logo inciso, un nuovo anello per la plancia in grigio titanio e piastre battitacco in acciaio con scritta Abarth in rilievo. Il design dei sedili è arricchito da uno scorpione in rilievo in Alcantara, un materiale che si ritrova anche nella nuova fascia della plancia in Alcantara e sul volante a tre razze.

TECNOLOGIA Il sistema Uconnect Radio Touchscreen 10,25'' con sistema di navigazione integrato include nuove Performance Pages - funzione che consente di tenere traccia delle proprie prestazioni - progettate appositamente per Abarth 500e. Disponibile la compatibilità wireless con Apple CarPlay ed Android Auto, mentre il quadro strumenti digitale da 7'' fornisce tutte le informazioni necessarie, dalla velocità all'autonomia, dalla modalità di guida attuale allo stato della batteria, senza distrarre il conducente dalla strada. Tutti i servizi connessi possono essere gestiti anche da remoto attraverso l'app mobile Fiat dedicata.

Preordini di Abarth 500e al via da oggi 22 novembre 2022, prime consegne previste per giugno 2023. Un'esclusiva fase di pre-booking di un mese sarà dedicata ai soli membri della comunità Abarth. Campagna ordini veri e propria a partire da febbraio 2023, prezzi - ebbene sì - da 43.000 euro. Ma la versione di lancio è speciale.

SCORPIONISSIMA Al debutto, il primo Cinquino elettrico Abarth viene allestito nell’esclusiva edizione Abarth 500e Scorpionissima. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, viene proposta nel nuovo colore di carrozzeria Acid Green o Poison Blue.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/11/2022