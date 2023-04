Cupra UrbanRebel, svelati gli interni: il volante sembra il joypad della PlayStation

Sempre più un’auto pensata per i giovani, ma soprattutto per i gamer (che magari giovanissimi non sono più, come nel mio caso), Cupra UrbanRebel. Il concept elettrico del brand spagnolo anticipa la prossima citycar a zero emissioni, realizzata sulla stessa piattaforma di Volkswagen ID. 2All, ed è già disponibile per i giocatori di Forza Horizon 5: anche per loro, però, gli interni si limitano al volante con il logo Cupra, un generico schermo digitale con le informazioni di bordo e una plancia da auto da gara.

Cupra UrbanRebel Concept, gli interni: l'auto vista da fuori

COME UN JOYPAD Il brand spagnolo (che continua a macinare successi) ha svelato oggi gli interni della Cupra UrbanRebel Concept. Interni che strizzano un occhio, ma anche tutt’e due, al mondo del gaming, a cominciare dal volante: tagliato nella parte inferiore, a sottolineare la vocazione sportiva dell’auto, ma soprattutto con pulsanti sulle razze che ricordano in maniera inconfondibile quelli dei joypad da console, con la croce direzionale a sinistra e quattro pulsanti che ricordano - ma non troppo, che le cause sono dietro l’angolo - quelli di PlayStation sulla razza destra. Anche i due tasti “Boost” e “Mode” per la selezione della modalità di guida e della potenza extra al motore ricordano i thumbstick di un joypad.

Cupra UrbanRebel Concept, gli interni: i tasti come un joypad

SCHERMI A SCOMPARSA Meno da gamer ma comunque di grande impatto i due schermi a LED che si aprono ai lati della strumentazione digitale dietro il volante premendo un pulsante sulla plancia, e che mostrano la potenza erogata, la velocità attuale e l’autonomia residua. Nello schermo centrale la telecamera frontale inquadra la strada, disegnando una traiettoria ideale come nei videogame: una caratteristica che non troveremo nella versione definitiva dell’auto.

Cupra UrbanRebel Concept, gli interni: i due schermi a scomparsa

COLORI FLASH L’estetica da gaming ricorre anche in altri elementi dell’auto, con una illuminazione interna che attinge a una tavolozza di colori quali il viola e il verde, e che mette in risalto alcuni elementi dell’abitacolo, come la console sospesa. Accesi anche i colori dei sedili sportivi, realizzati su misura con tecniche di maglieria 3D e con materiali sostenibili.

Cupra UrbanRebel Concept, gli interni: i sedili sportivi in materiali sostenibili

LE DICHIARAZIONI “Gli interni sono stati progettati per massimizzare le emozioni e trasformare la guida in un'esperienza”, ha dichiarato Jorge Díez, Direttore del Design Cupra. “Nel progettare l'auto elettrica del futuro occorre cambiare i concetti prestabiliti e creare un'auto per i conducenti di domani. E questa nuova generazione è nata in un mondo in cui internet offre emozioni immediate con un semplice clic. La loro auto deve dare loro la stessa sensazione attraverso un design innovativo che sentano proprio”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/04/2023