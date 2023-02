A che punto siamo con la Cupra Tavascan elettrica?

Forse meno sinuoso del concept mostrato nel 2019 (foto sotto), ma Cupra Tavascan procede a lunghi passi verso la commercializzazione, prevista per il 2024. Il prototipo del SUV coupé elettrico è stato intercettato dai nostri fotografi nel nord della Svezia e quelle che vi proponiamo sono le prime immagini - ben camuffate - del veicolo di serie, dopo che in passato già vi avevamo proposto le foto dei muletti (foto più in basso).

Nuova Cupra Tavascan: come sarà lo stile definitivo

GIOCO DI SQUADRA Tavascan diventerà il secondo veicolo elettrico di Cupra, affiancando in gamma la Born, e sarà anche il primo SUV elettrico del marchio. Condivide l'architettura elettrica MEB con la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyaq iV, declinando in salsa spagnola le forme della Volkswagen ID.5.

SOTTO AL COFANO Le specifiche non sono ancora ufficiali, ma per il concept Tavascan si parlava di una configurazione a doppio motore che forniva 306 CV totali e la trazione integrale, per ono 0-100 km/h in 6,5 secondi. La batteria agli ioni di litio da 77 kWh dava al prototipo fino a 450 chilometri di autonomia, ma non è escluso che per la Tavascan di serie si rendano disponibili altre opzioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2023