Cupra Tavascan, spunta in un video il SUV coupé di serie

Serve massima concentrazione, per accorgersi della sua partecipazione al cast. Perché per ora, Cupra Tavascan recita un cameo. In attesa, presto, di vestire i panni del protagonista. Grazie a un video realizzato dal marchio iberico e dalla cantautrice spagnola Rosalía, di Tavascan versione produzione otteniamo la visuale, sino ad oggi, più completa.

ALLUCINAZIONI Per essere un contenuto a tema auto, il video stesso è piuttosto insolito, essendo popolato da personaggi dei cartoni animati (compresa l'animazione di un inquietante cane robotico), atleti, attori, artisti, non manca persino il flash di una motociclista seduta su una Ducati mentre... allatta. In un calderone di immagini random, spazio qua e là anche per qualche modello Cupra. Compresa Tavascan: non l'hai trovata? Ok, meriti un aiutino, salta al minutaggio 0:44.

FROM CONCEPT TO REALITY Il fotogramma mostra il futuro SUV coupé 100% elettrico sia di lato, sia dal retro. Sebbene la forma complessiva della concept (vedi foto sotto) sia rimasta inalterata, non passano inosservate alcune modifiche piuttosto significative (peraltro già intuitesi dalle recenti foto spia, vedi anche gallery). I fari posteriori a LED del prototipo sono stati sostituiti con unità leggermente più grandi, l'intero pannello del portellone sembra leggermente più pronunciato, grazie in parte al montaggio di un sottile spoiler a labbro. Differenze anche più in basso, col diffusore inferiore più tradizionale, ma di certo altrettanto sportivo. Benché, infine, il video non mostri Tavascan dalla parte anteriore, sospettiamo che verrà rimodellato pure il muso: quasi certamente, fari a LED più piccoli e un paraurti meno estremo.

Cupra Tavascan concept

BORDOCAMPO Design a parte, ciò che sappiamo con certezza è che Cupra Tavascan nasce sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Con buona approssimazione, l'e-SUV spagnolo condividerà il powertrain con VW ID.5 GTX, ovvero un pacco batterie da 77 kWh che azioni una coppia di motori elettrici per 300 CV di potenza integrale. Sprint sullo 0-100 km/h in 6 secondi, fino a 490 km di autonomia con una singola carica. Vendita a partire dal 2024. Al prossimo avvistamento.

Cupra Tavascan, start delle vendite: 2024

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2023