Mini Countryman: la terza generazione è pronta a tutto, anche all'off-road più duro

La nuova Mini Countryman è quasi pronta al lancio e sta per arrivare la data della sua presentazione ufficiale; infatti, sempre più indizi portano a un debutto della terza generazione entro la fine del 2023. Il nuovo modello è già stato avvistato più volte in passato, ma Mini ha pubblicato alcune immagini che lo ritraggono durante alcuni test in fuoristrada. In effetti, queste foto non ci mostrano nulla di nuovo in termini di design, anche se le pellicole che coprono la griglia e le prese d'aria inferiori nel paraurti anteriore sono state rimosse. Questo prototipo è equipaggiato anche con grossi pneumatici tassellati per aiutarlo ad attraversare le Highlands scozzesi durante questo servizio fotografico.

Nuova Mini Countryman: alla prova dell'off-road il SUV compatto elettricoDESIGN ISPIRATO ALLA COOPER MA IN TAGLIA XL Facendo un passo indietro, ricordiamo che le immagini viste fino a oggi hanno praticamente rivelato una Countryman già pronta alla produzione e possiamo vedere che si ispira alla più compatta berlina Cooper in termini di design pulito e moderno, solo con una fascia della calandra dai bordi più squadrati, e con fari e paraurti un po' più massicci. I badge S rammentano che questa è la variante completamente elettrica, con altri loghi ''All4'' sui fianchi che danno un indizio sul fatto che, probabilmente, siamo davanti alla versione a doppio motore da 313 CV. Al di là dei nuovi dettagli, è molto chiaro che la Countryman è stata progettata con uno stile simile alla Cooper EV, con una carrozzeria scolpita che si allarga sui passaruota, dando origine a fianchi più muscolosi sotto i finestrini. I caratteristici montanti oscurati e il tetto a contrasto sono tipici di tutti i modelli Mini, ma l'auto presenta un nuovo elemento di contrasto appena dietro la portiera posteriore. L'ala retrostante estesa e le piccole appendici aerodinamiche sul portellone ora sembrano particolarmente lunghe e insieme allo spoiler sul tetto sono progettate per migliorare i flussi d'aria quando si allontanano dai lati dell'auto. Ciò rende l'intera vettura molto più aerodinamicaa vantaggio sia dei modelli EV sia di quelli con motore ibrido. Infine, anche le luci posteriori sembrano prendere in prestito il design pixel LED della prossima Mini Cooper in una forma più stretta. Come con la berlina, l'effetto complessivo è molto più contemporaneo, pur rimanendo riconoscibilmente Mini.

Nuova Mini Countryman: fino a 313 CV e trazione integrale PIATTAFORMA CONDIVISA CON I SUV COMPATTI BMW La carrozzeria rialzata nasconde alcune modifiche abbastanza sostanziali sotto pelle, tra cui un aumento di 130 mm in lunghezza complessiva e un aumento di 60 mm in altezza. Questo incremento di dimensioni lascerebbe spazio a un modello più piccolo, sempre a ruote alte, che potrebbe sostituire efficacemente l'attuale berlina a cinque porte. Inoltre, ricordiamo che la nuova Mini Countryman sarà costruita sull'architettura modulare FAAR, già condivisa da altri modelli del Gruppo BMW come X1 e iX1. Lato abitacolo, l'approccio caratteristico al design di Mini si estenderà anche lì, dove arriverà un touchscreen circolare da 9,4 pollici, che imita il tachimetro della Mini originale. Per finire, aspettiamoci di vedere un look molto più minimalista a bordo della nuova generazione di Countryman, con numerose funzioni dei servizi di infotainment assicurate attraverso lo schermo centrale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/08/2023