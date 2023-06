OK boomer! La Mini Cooper SE è una elettrifigata (davvero!): il video

In generale, le campagne promozionali di Mini sono delle figate, appunto. Penso al cane Spike, “resuscitato” in versione digitale per le prossime auto della casa inglese, ma anche al prototipo Aceman in scatola come un Pokémon. In attesa della nuova generazione, L’ultima campagna di Mini per la Cooper SE full electric è un po’ cringe, come direbbero i giovani, e si gioca tutta su calembour linguistici - un po’ forzati - legati al mondo dell’elettrificazione: “elettrifigata” perché è una figata, ma anche un’auto elettrica; il BEV paese, perché l’Italia è il bel paese, ma diventerà la terra delle auto elettriche (BEV, Battery Electric Vehicles, appunto); si Watt, e non si va, a fare un city tour. Beh, anzi Behv... insomma, avete capito.

Mini Cooper SE Elettrifigata: visuale frontale

L’AUTO Cringe a parte, la Mini Cooper SE in allestimento Elettrifigata è realizzata in tiratura limitata, partendo dal modello Electric in Nanuq White, cerchi da 17”, volante sportivo in pelle Nappa e specchietti in giallo fluo. Sulla fiancata corrono il logo “Elettrifigata” e le strisce nere Piano Black, vetri e lunotto scuri sono di serie, così come il Premium Mid Package di serie:

Accesso senza chiave

Telecamera posteriore

Bracciolo anteriore

Bluetooth con Ricarica Wireless

Luce ambientale

Sensori di parcheggio posteriori

Sedili anteriori riscaldati

Mini Cooper SE Elettrifigata: il logo sulla fiancata

DOVE ACQUISTARLA Mini Full Electric Elettrifigata è in vendita su Garage online, lo store per l’acquisto delle Mini in pronta consegna, e in tutte le Concessionarie BMW. Prezzo non comunicato. Maggiori informazioni su mini.it.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/06/2023