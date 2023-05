Mini Cooper Electric, tutto pronto al debutto: eccola in video

Il video che trovate in questo articolo la mostra ancora coperta da camuffature colorate e divertenti, ma Mini ha già pubblicato le immagini ufficiali della sua nuova tre porte elettrica: la piccola inglese cambia soprattutto dietro, con gli inediti gruppi ottici a forma triangolare, e che faranno sicuramente storcere il naso, almeno inizialmente, agli aficionado del marchio.

Nuova Mini Cooper Electric, visuale di 3/4 anteriore

DUE MOTORIZZAZIONI Uscita nel 2020, la prima Mini Cooper SE completamente elettrica può vantare un discreto successo di vendite, con oltre 43mila unità in tutto il mondo solo lo scorso anno, il 25,5% in più rispetto al 2021. La nuova generazione sarà disponibile in due varianti: la Mini Cooper E con una potenza di 135 kW (184 CV) e Cooper SE, con potenza massima di 160 kW (218 CV). La batteria è alloggiata nel pianale della piattaforma sviluppata da Spotlight Automotive, la joint venture di BMW con il gruppo cinese Great Wall, così da consentire un baricentro basso e una buona distribuzione dei pesi, e di mantenere il tradizionale kart feeling tipico di ogni Mini che si rispetti.

Nuova Mini Cooper Electric, cresce l'autonomia con batterie più grandi

PIÙ AUTONOMIA La nuova Mini elettrica cerca di rispondere a uno dei problemi principali del modello che l’ha preceduta, ossia l’autonomia, che con la batteria da 32,6 kWh non superava i 234 km dichiarati (che nella realtà sono un po’ meno). Il nuovo modello avrà una batteria dai 40,7 kWh per il modello Cooper E, che salgono a 54,2 kWh per la più potente Cooper SE, con un’autonomia complessiva che oscilla tra i 300 e i 400 chilometri: un bel passo avanti rispetto a prima, e che rende la nuova Mini elettrica decisamente più adatta anche a un uso non strettamente urbano.

Nuova Mini Cooper Electric, visuale posteriore

QUANDO ARRIVA Al momento le informazioni si fermano qui: la nuova Mini Cooper verrà prodotta stabilimento BMW di Lipsia a partire da novembre, con le consegne che dovrebbero iniziare nel 2024, quando verrà presentata ufficialmente anche la più grande Mini Aceman.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/05/2023