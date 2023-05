Mini John Cooper Works "1to6 Edition": il manuale della guida

Go-kart feeling è telaio, certo. È sterzo, è leggerezza, è propulsore. Go-kart feeling, tuttavia, è anche il piacere unico di governare i passaggi di marcia con la propria mano destra, dando libera espressione alla propria sensibilità. Mini rende onore alla sua eredità nel motorsport con una John Cooper Works molto speciale. Perché in luogo del cambio automatico a 8 marce, Mini JCW 1to6 Edition adotta il cambio meccanico a 6 marce. La pedaliera in acciaio inossidabile è quel tocco di professionismo che completa un'esperienza che più artigianale non si può. 999 esemplari globali, vendite da settembre 2023, passerella alla 24 Ore del Nürburgring del 20 maggio. Attenzione: con buona approssimazione, è l'ultimo modello Mini con cambio manuale.

MINI IN BLACK La configurazione di partenza è quella di Mini John Cooper Works formato Hatchback a 3 porte, quindi equipaggiata del solito 4 cilindri 2,0 litri turbo benzina da 231 CV, per un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 6,3 secondi. Oltre al cambio manuale a 6 rapporti (da cui il nome 1to6 Edition) e alla pedaliera in acciaio, la nuova serie limitata include la vernice metallizzata Midnight Black per la carrozzeria esterna, finiture in nero pianoforte, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega Jet Black Circuit Spoke da 18 pollici. Inc...zata nera, proprio.

OSSESSIONE MANUALE Osservando con attenzione, la striscia centrale che parte dal cofano e attraversa la vettura per tutta la sua lunghezza è composta proprio dall'intreccio di tanti motivi stilizzati della griglia di un cambio manuale, emblema che a caratteri più grandi è appiccicato pure sul pannello posteriore. Il badge ''1to6 Editon'' trova posto invece sui montanti posteriori, sui sottoporta e sui tappetini, nonché sul volante in pelle, sul lato passeggero del cruscotto, sulla chiave del veicolo. La scritta ''1 of 999'' decora infine il vetro del tettuccio panoramico. Ad aggiungere una nota di colore all'abitacolo in stile John Cooper Works, ecco accenti rossi sulle cuciture del pomello del cambio, per l'illuminazione ambientale, per la cornice del quadro strumenti.

QUANTO COSTA? Il prezzo di listino per l'Italia non viene comunicato, sappiamo tuttavia che in Gran Bretagna Mini JCW 1to6 Edition costa circa 7.000 sterline in più (8.000 euro) di Mini JCW. Se il differenziale fosse simile anche sul nostro mercato, la cifra ammonterebbe a poco meno di 50.000 euro. È il prezzo per giocare a fare il ''pilotino'' di una volta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/05/2023