Mini 3 porte: prodotto a Oxford il milionesimo esemplare

Sir Alec Issigonis nel 1959 riscrisse la storia dell’automobile ideando un veicolo semplice, ma non per questo meno geniale: la Mini. Un successo mondiale eclatante sancito proprio in questi giorni dalla produzione dal milionesimo esemplare uscito dalla linea di produzione dello stabilimento Mini di Oxford (qui la nuova Mini Cooper S elettrica). Quest'anno l’iconico sito produttivo britannico festeggia - fra l'altro - il suo 110° anniversario.

La storica Morris Mini Cooper S

ICONA INIMITABILE Mentre il mercato dell’auto è dominato in quasi tutti i segmenti da SUV sempre più simili - nel tempo - Mini 3 porte è rimasta un’icona inimitabile. Il suo tipico volto con i classici fari tondi e luci posteriori con la Union Jack consentono all’inglesina di esprime nel migliore dei modi il suo carattere originale. Mini 3 porte resta, ancora oggi, il punto di riferimento nel segmento delle piccole utilitarie premium in quanro a stile e contenuti. E non è un caso se il milionesimo esemplare prodotto a Oxford è proprio un modello elettrificato. L’auto sarà consegnata in Canada, in vernice British Racing Green.

La Mini Cooper 3 porte di oggi

UNA STORIA LEGGENDARIA Dalla vittoria del British Touring Car Championships del 1961 con la prima Mini Cooper, alle tre vittorie assolute al Rally di Monte Carlo e a numerose altre partecipazioni, Mini 3 porte si è distinta più volte per i suoi successi sportivi e per il suo DNA grintoso ed esuberante. Più di recente, Mini John Cooper Works di Bulldog Racing ha dato il meglio di sé alla 24 ore del Nürburgring, sulla leggendaria pista Nordschleife, diventando subito la beniamina del pubblico.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/04/2023