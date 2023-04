Non è un film: nuova Mini Countryman EV, le prime foto "nuda"

Non è bello disturbare chi lavora, ma quando mai ti capita di imbatterti in un set holliwoodiano e assistere in diretta alle riprese di uno spot pubblicitario destinato a fare tanta audience? Protagonista dello spot è nuova Mini Countryman. Come contesto, il centro di Los Angeles. Quelle che pubblichiamo sono le primissime foto di Mini Countryman terza generazione, la cui world premiere non dovrebbe essere distante che qualche settimana. Sono le prime foto, almeno, di nuova Countryman senza un centimetro di camuffamento e in pieno assetto di produzione, a parte la action cam montata sul tetto e gli adesivi bianchi necessari nella post-produzione del video. Sfoglia la gallery ed esplorala nei minimi particolari.

MAXI MINI Come anche da noi anticipato, il nuovo modello sarà più grande che mai e te ne accorgi a vista d'occhio. Rispetto all'edizione precedente, guadagnerà +13 cm in lunghezza (4,43 metri) e +6 cm in altezza. Rimarrà in ogni caso la Mini più grande della famiglia: dopotutto, spingendosi oltre, occorrerebbe cambiare nome al brand.

COOL FACTOR Le foto spia rivelano un design inequivocabilmente Countryman, ma significativamente più glamour di prima. La griglia, le luci e i pannelli della carrozzeria hanno un aspetto più squadrato e meno sinuoso. Si prenda noto inoltre delle maniglie delle porte a filo e di un rivestimento argentato dietro il montante C che aiuta a spezzare la continuità dei vetri oscurati neri.

BMW X1 DOCET Nuova Mini Countryman sarà la prima Mini interamente realizzata in Germania, adottando la medesima piattaforma di nuova BMW X1. Si arriva così all'argomento più polarizzante. Sarà la prima a offrire una trasmissione completamente elettrica. Due versioni EV, entrambe alimentate da una batteria da 64,7 kWh che offre un'autonomia fino a 450 km: per Countryman E, un singolo motore elettrico da 191 CV, mentre Countryman SE ALL4 a trazione integrale (come il modello in foto) sarà spinta da due propulsori, per un totale - vedi proprio BMW iX1 - di 313 CV. Per i tradizionalisti, la buona notizia è che le opzioni con motore termico rimangono. Di sicuro il benzina, forse anche il diesel. Scompare invece l'ibrida plug-in, che a questo punto perde di significato. Al prossimo scoop.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2023