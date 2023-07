Mini Cooper EV: miscela neoclassica in salsa "digital" per gli interni della BEV

La nuova Mini Cooper è quasi una realtà. Abbiamo visto come sarà fatta, sappiamo che punterà sull’energia elettrica, ma all’appello mancava una cosa: come saranno organizzati i suoi interni. Ebbene, oggi togliamo i veli anche all’abitacolo della compatta di Mini, poiché fin'ora avevamo visto quelli che erano gli interni del concept Aceman. Infatti, una serie di immagini sono state pubblicate dalla casa automobilistica, rivelando un design che combina perfettamente elementi dei modelli Mini di ieri con le moderne tecnologie digitali di oggi, miscelate in un ambiente dal forte sapore neo-retrò.

Nuova Mini Cooper EV: un dettaglio sul grande display centrale con l'assistente virtualeDISPLAY ROTONDO A CENTRO PLANCIA L'elemento più appariscente degli interni della nuova vettura è indubbiamente lo schermo centrale. Le Mini sono conosciute per il loro unico quadrante centrale, ma sul nuovo modello il costruttore ha abbandonato tutti gli indicatori analogici a favore di un display massiccio e circolare con cornici sottili, che ospita tutte le funzioni di infotainment oltre a visualizzare i più importanti dati di guida. Sebbene le dimensioni dello schermo non siano state ancora annunciate, sembra essere circa la metà delle dimensioni del volante e pare avere una grafica e un testo sorprendentemente semplici e quindi intuitivi da leggere e usare. Queste immagini mostrano anche che Mini ha dotato la Cooper EV 2024 di un display head-up, sebbene non sia quello che visualizza le info sul parabrezza ma utilizzi ancora il piccolo schermo che fuoriesce dalla plancia, dietro il volante. Intrigante anche il cruscotto della nuova Mini BEV. Sembra essere avvolto da un tessuto e ha luci ambientali ben incorporate al suo interno. Ma non passano inosservati anche i semplici pannelli delle porte e il nuovo volante. Mini ha incorporato alcuni piccoli interruttori a levetta appena sotto lo schermo centrale, incluso un bilanciere per il selettore delle marce.

Nuova Mini Cooper EV: design moderno che trova ispirazione dal passato. Sarà così?NUOVA ANCHE FUORI MA ISPIRATA AL PASSATO Gli interni aggiornati della Mini Cooper EV sono in sintonia con l'esterno rivisto, dove il look più moderno si ispira, giustamente, allo stile iconico di tutte le Mini venute prima di lei. E sebbene Mini non abbia ancora lanciato la nuova vettura, ha confermato che la Cooper E sarà dotata di una batteria da 40,7 kWh e di un motore elettrico da 181 CV. La più sportiva Cooper SE monterà una batteria più grande da 54,2 kWh e un motore elettrico più potente con circa 215 CV, ma potrebbe esserci anche una variante high performance JCW. Ad ogni modo, i modelli della futura gamma dovrebbero avere un'autonomia compresa fra 300 e 400 km.