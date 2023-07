Nuovo BMW CE 02: è più moto o scooter? Sicuramente è elettrico

Secondo BMW, CE 02 è un eParkourer un nuovo veicolo elettrico per affrontare la mobilità urbana e non solo. Foto e caratteristiche

La società moderna vuole abbattere le barriere, rendere tutto più fluido e questo si rispecchia anche nel mondo delle due ruote. La conferma ce la da BMW presentando il suo nuovo CE 02. Cos’è di preciso? Né una moto, né uno scooter, per il costruttore tedesco è un eParkourer, un mezzo nuovo con cui destreggiarsi in città, strizzare l’occhio ai giovani attenti alle nuove tendenze. Scopriamo com’è fatto, le sue caratteristiche tecniche e le versioni.

Nuovo BMW CE 02 facile toccare a terra con la sella bassa

Più che nessuno dei due, come dice BMW, secondo me il CE 02 è un po’ tutt’e due. Ha la sagoma della moto seppur piccola (una sorta di Honda Monkey se vogliamo), ma con il manubrio alto e quei poggia piedi che fanno tanto BMX può essere guidato quasi come uno scooter. Tra design e soluzioni tecniche le “chicche” si sprecano. Ruota posteriore lenticolare, pneumatici cicciottelli calzati su ruote da 14 pollici, forcella telescopica da 37 mm, mono ammortizzatore, telaio tubolare in acciaio e forcellone monobraccio.

Nuovo BMW CE 02 2023

PARLA DI DESIGN C’è qualche produttore che per “indorare” la pillola dell’elettrico ricalca le forme dei veicoli tradizionali per non spaventare l’utente finale… e poi c’è BMW. Come già accaduto con CE 04, anche CE 02 usa un linguaggio di design nuovo, fresco e futuristico. Le dimensioni sono compatte, perfette per sgattaiolare nel traffico delle grandi metropoli, ma senza passare inosservati. L’interasse è di soli 1.353 mm, la lunghezza totale sotto i 2 metri, 1.970 mm, il peso varia in base alla versione e oscilla tra i 119 e i 132 kg.

Dicevamo del peso differisce in base alle versioni. CE 02 è disponibile sia in versione A1 (11 kW), sia AM (4 kw), ovvero può essere guidato fin da subito, a 14 o 16 anni. BMW CE 02 è spinto da un motore sincrono, raffreddato ad aria, accoppiato a due batterie agli ioni di litio raffreddate ad aria con una tensione di esercizio di 48 V e di 1,96 kWh di capacità ciascuna, che possono anche essere rimosse. Le prestazioni sono di tutto rispetto, il 125 cc equivalente è in grado di accelerare da 0-50 km/h in soli 3 secondi e raggiungere una velocità massima di 95 km/h, grazie a 55 Nm di coppia. Singolare il modo in cui il movimento del motore si trasforma in trazione della ruota posteriore. La coppia viene trasmessa dalla motore sul lato destro del veicolo tramite una cinghia dentata a un albero intermedio. Da lì, un'altra cinghia dentata sul lato sinistro assume la funzione di trasmissione secondaria alla ruota posteriore. Questa soluzione, secondo BMW, garantisce il miglior baricentro possibile e un comportamento neutro in accelerazione. Per tenere a bada l’esuberanza del motore c’è una sorta di controllo di trazione denominato ASC (Automatic Stability Control). Grazie alla trazione elettrica, poi, è possibile avere anche la retromarcia oltre a due riding mode di serie (Flow e Surf) oltre a quello optional Flash che permette di sfruttare al meglio le performance del motore.

AUTONOMIA E RICARICA Grazie alla doppia batteria CE 02 in versione 11 kW può raggiungere i 90 km di autonomia (ciclo WMTC). Di serie è provvisto un caricabatterie esterno con potenza di carica di 0,9 kW, che consente di effettuare i processi di ricarica in modo rapido e comodo presso le normali prese domestiche. La ricarica è ancora più veloce con il caricabatterie rapido che eroga una potenza di 1,5 kW, disponibile nell'equipaggiamento opzionale HIGHLINE e come accessorio originale BMW Motorrad (solo per la versione da 11 kW). Con il caricatore di serie la versione 11 kW si ricarica dal 20 all’80% in 168 minuti, mentre per una ricarica completa da totalmente scarico ne servono 312. Tempi che scendono rispettivamente a 210 e 102 minuti se la ricarica avviene attraverso caricabatterie rapido.

Nuovo BMW CE 02, dettaglio del manubrio

Un veicolo così votato al futuro non poteva essere scarso dal punto di vista della dotazione tecnologica e della connettività. Sulla plancia, un display TFT informa il conducente sulla velocità di marcia, sullo stato di carica della batteria e molto altro. Una presa di ricarica USB-C consente inoltre di alimentare uno smartphone. Utilizzando l'app BMW Motorrad Connected, lo smartphone potrà mostrare i tempi di ricarica grazie al collegamento via Bluetooth, come sul BMW CE 04. Nella variante HIGHLINE, la modalità cradle consente di utilizzare in modo sicuro l'app BMW Motorrad nello smartphone (tenuto in un supporto per smartphone) che funge da display aggiuntivo utilizzando la tastiera sul manubrio. È anche possibile registrare i viaggi utilizzando l'app. Con i BMW Motorrad Connected Services (inclusi anche nel pacchetto HIGHLINE) lo stato della carica e altre informazioni sul veicolo CE 02 possono essere visualizzate in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo tramite l'app

VERSIONI Come avrete intuito, CE 02 arriva in due versioni sia di potenza, sia di allestimento, con la Highline a fare da top di gamma. Ovviamente non manca lo spazio per la personalizzazione con diversi colori di selle e tipologie di borse laterali… oltre alle immancabili manopole riscaldabili, un must che BMW mette anche sulla sua supersportiva S 1000 RR.

