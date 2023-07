BMW Motorrad svela le novità 2024!

Sotto i riflettori c'è da mesi la nuova R 1300 GS, della quale ormai si sa praticamente tutto – data di presentazione inclusa – ma la maxienduro non è l'unica novità 2024. BMW Motorrad, infatti, annuncia come cambieranno la gamma moto e quella scooter. Scopriamo tutte le novità, modello per modello.

CHI MANCA Facciamo però una premessa. Tra le novità presentate mancano diversi modelli, uno su tutti proprio la nuova R 1300 GS, ma è presente la sorella più grande e grossa, la R 1250 GS Adventure: per la globetrotter – protagonista della nostra comparativa – sembra esserci ancora spazio anche nel 2024, il che pone il dubbio sull'arrivo, il prossimo anno, di una R 1300 GS ''Adventure''. Un'altra grande assente è la S 1000 XR, moto della quale è stata annunciata una versione M e che sul sito di BMW è già in lizza per un posto da protagonista.

BMW M: dopo RR e R anche la XR è quasi pronta per essere svelata

LE ALTRE GS? Ma all'appello mancano anche altri modelli. Nella gamma Adventure non sono menzionate le F 850 GS e F 750 GS, mentre sembra logico non avere grandi novità per moto quali R 1250 R e RS, R nineT e le sportive S 1000 R e RR, visto che sono state già aggiornate o rinnovate in modo più o meno profondo nel corso del 2023. Tutte le novità dei model year 2024 li trovate qui di seguito.

BMW R 1250 GS Adventure

Nuovo colore Racingblue metallizzato, Rallye Lightwhite uni non più disponibile (tutti gli altri disponibili).

Copriruota anteriore, Copri serbatoio Racingblue metallizzato / Ruote dorate.

BMW G 310 GS

Versione Rallye: nuovo colore Racingred uni. Kalamata-darkgold metallizzato non più disponibile. Copriruota anteriore, Main-/Rearframe Middle Copri serbatoio Racingred uni copri serbatoio Le/Ri Black uni opaco.

BMW G 310 R

Versione Sport: nuovo colore Racingblue metallizzato Polarwhite uni / Racingblue metallizzato non più disponibile.

Versione Sport: copriruota anteriore, copriradiatore, copri serbatoio, copertura posteriore Racingblue metallizzato / copriruota anteriore e Portabadge, Polarwhite uni / Telaio principale/posteriore Racingred uni / Cerchi rossi.

Versione Passion: nuovo colore Granitgrey metallizzato; Racingred uni non più disponibile.

Versione Passion: copertura anteriore, portabadge Granitgrey metallizzato / copriruota anteriore, copriradiatore, copri serbatoio Cosmic Black uni / Telaio principale/posteriore Racingred uni / Cerchi rossi.

BMW R 1250 RT

Versione Basic: nuovo colore Alpine White uni 3 con nuovo nastro grande ''RT'' sui pannelli laterali. Il colore bianco chiaro non è più disponibile.

Versione Sport: Racingblue metallizzato 2 con nuovo nastro / copertura ginocchia, pannello anteriore, copertura serbatoio centrale mineralgrey metallizzato Racingblue metallizzato non più disponibile.

BMW F 900 R

Versione Basic: nuovo colore Racingred uni. Blackstorm met. non più disponibile.

Versione Triple Black: nuovo colore Blackstorm metallizzato 2. Style Exclusive / Bluestone metallizzato non più disponibile.

Versione Basic e Triple Black: pannelli laterali Blackstorm metallizzato / Coperchio ruota anteriore, coperchio centrale serbatoio Mineralgrey metallizzato opaco / Sella nera / Motore Avus Black metallizzato opaco / Ruote Night Black uni / Tubo forcella nero.

Versione Sport: Nuovo colore Lightwihite uni. Lightwhite uni / Racingblue metallizzato non più disponibile.

Versione Sport: copriruota anteriore, pannelli laterali Lightwhite uni / coperchio centrale serbatoio, coperchio radiatore, spoiler motore Racingblue metallizzato / Sella nera / Tappetino motore Avus Black metallizzato / Cerchi Night Black uni / Tubo forcella oro.

BMW F 900 XR

Versione base: Lightwhite uni 2. Lightwhite uni non più disponibile.

Versione Triple Black: Blackstorm met 2. Nero: Blackstorm metallizzato non più disponibile.

Versione Sport: Racingblue metallizzato 2. Racingblue metallizzato non più disponibile.

Novità: coperchio ruota anteriore, pannelli laterali Lightwhite uni coperchio radiatore/mezzo serbatoio Mineralgrey metallizzato opaco/ Motore Avus Black metallizzato opaco ruote Night Black uni / Tubo forcella Black.

BMW K 1600 GT e K 1600 GTL

Opzione 719 ''Havanna'' Polvere meteorica 2 metallizzato.

Variante Extension incl. Opzione 719 Sella Marrone, incl. Opzione 719 Cerchi forgiati Classic.

BMW R 18 / R 18 Classic

Nuovo colore Blackstorm metallizzato / Vitage (aggiuntivo). Marsred metallizzato non più disponibile.

Copriruota anteriore/posteriore, serbatoio, pannelli laterali Blackstorm metallizzato / Sedili neri / Powertrain Silver / Scarico Fishtail Chrome.

Opzione 719 ''Olivine'': nuovo colore Velvet Green, Mineral White non più disponibile.

Opzione 719 ''Olivine'' incl. Opzione 719 Sella Nera incl. Opzione 719 Cerchi Icon incl. Opzione 719 Pacchetto Design Aero Black Opzione 719 Badge serbatoio, Badge Airbox R18 con Opzione 719 Powertrain Nero.

Solo R 18 Classic: Opzione 719 ''Moonstone'' nuovo colore Mineral White metallizzato incl. Opzione 719 Seat Black incl. Opzione 719 Wheels Aero incl. Opzione 719 Design Package Aero Option 719 Fuel Tank Badge, Badges Airbox R18 con Opzione 719.

BMW R 18 B

Nuovo colore Racingblue metallizzato (Aggiuntivo).

Opzione 719 ''Black Pearl'': Nuovo colore Blackstorm metallizzato 2. Opzione 719 Galaxy Dust metallizzato / Titan Silver metallizzato e Mineral White metallizzato non più disponibili.

Opzione 719 ''Black Pearl'': incl. Opzione 719 Design Package Aero Black Opzione 719 Badge serbatoio carburante, Lettering Case Clip incl. OE Blacked-Out / Scarico Black Chrom Black Powertrain.

BMW R 18 Transcontinental

Nuovo colore Racingblue metallizzato (aggiuntivo). Gravityblue met. non più disponibile.

Opzione 719 ''Moon Stone': nuovo colore Mineral White metallizzato / Meteoric Dust Gold. Galaxy Dust metallizzato/ Titan Silver metallizzato, non più disponibile.

Opzione 719 ''Moon Stone'': incl. Opzione 719 Sedili neri incl. Opzione 719 Cerchi Aero incl. Opzione 719 Pacchetto Design Aero Opzione 719 Badge serbatoio, Lettering Case Clip.

BMW C 400 X

Versione Passion: nuovo colore Racingred uni. Granitgrey metallizzato non più disponibile. Sella nera/grigia, pannelli laterali Racingred uni, copertura centrale e copertura batteria Granitgrey metallizzata.

BMW C 400 GT

Versione Exclusive nuovo colore Imperialblue met. Callistogrey metallizzato non più disponibile. Sella nera, pannelli laterali Imperialblue metallizzato, copertura centrale e copertura batteria grigio scuro metallizzato opaco.

BMW CE 04

Versione Avantgarde: nuovo colore Blu Imperiale metallizzato, Grigio Magellano metallizzato non più disponibile.

Sella Nera/Arancione, Arancione Windschild.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/07/2023