Che effetto fa tirare al limite con la BMW M2 al Nurburgring? Guarda!

La BMW M2 ha da pochissimo siglato il nuovo record al Nurburgring tra le auto compatte, con un tempo di 7'38''.706. Qui sotto potete guardare il video POV registrato a bordo durante il giro veloce, che è stato fatto da Jörg Weidinger, ingegnere addetto allo sviluppo e pilota da corsa, con gomme Michelin Pilot Sport Cup2 nelle misure 275/35R19 all'anteriore e 285/30R20 al posteriore. Scarpe grosse, non c'è che dire! Che comunque fanno parte della dotazione standard della M2, scesa in pista in configurazione strettamente di serie.

VEDI ANCHE

I NUMERI DELLA M2 La nuova BMW M2 (qui la nostra prova a Vallelunga) scatena in pista qualcosa come 460 CV e 550 Nm, per raggiungere i 285 km/h e bruciare lo 0-100 km/h in 4,1 secondi, grazie all'aiuto del velocissimo cambio automatico a 8 rapporti. Prezzo a partire da 78.100 euro. Nonostante la trazione posteriore accoppiata al poderoso sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, la M2 del video accenna molto più spesso al sottosterzo, che al sovrasterzo. E il pilota salta sui cordoli in modo più aggressivo di quanto si vede fare di solito durante i tentativi di record. Un giro interessante da vedere, che fa capire quanto sia valido l'equilibrio trovato dai tecnici con la nuova M2. Un vero animale da tempo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/08/2023