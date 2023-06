Più cavalli per la BMW M2 2024: in Rete si scatenano i rumors

Non parliamo della BMW M2 CS che è ancora in fase di collaudo (qui le prime foto spia), ma della BMW M2 standard che eroga già 460 CV e che è arrivata sul mercato nel 2022: ebbene, secondo l'utente ynguldyn del forum Bimmerpost, che in passato ha rivelato informazioni attendibili circa i modelli che sarebbero poi arrivati sul mercato, la coupé di Monaco con sigla G87 riceverà con l'edizione 2024 un aumento di potenza di ben 15 CV, per raggiungere quota 475 CV.

QUANDO ARRIVA L'arrivo della BMW M2 2024 sarebbe previsto per agosto 2023, con piccoli aggiornamenti estetici, nuovi cerchi in opzione e il nuovo colore Skyscraper Grey tra le scelte disponibili. Ignoto l'incremento di coppia rispetto agli attutali 550 Nm, erogati dal 6 cilindri in linea sovralimentato da 3,0 litri. Altro particolare ancora sconosciuto è se rimarrà la possibilità di scegliere tra il cambio manuale a 6 marce e l'automatico a 8 rapporti, oppure se a Monaco decideranno di puntare solo su quest'ultimo.

BMW M2 accessoriata M Performance Parts, la leva del cambio automatico

QUANTO DURERÀ COL MANUALE Del resto, il capo dello sviluppo della divisione BMW M Dirk Hacker aveva annunciato ai microfoni di Top Gear che la M2 sarà probabilmente l'ultima auto del marchio a offrire un cambio manuale e tre pedali: ''Non è solo una decisione della BMW, è anche una decisione dei fornitori''. Va detto però che Hacker ha parlato dell'abbandono tra sei o sette anni, quindi è improbabile che la M2 2024 rinunci alla classica leva con così tanto anticipo sulle previsione. Tra l'altro, l'attuale generazione dovrebbe rimanere in produzione fino a luglio 2029, il che coinciderebbe con l'ipotetica data di abbandono del manuale. Magari anche perché il modello verrà rimpiazzato da uno completamente elettrico, che del cambio non avrà bisogno. Chissà...

E ALLORA LA CS? Più interessante è capire, a questo punto, fino a quale potenza si spingeranno per la M2 CS attesa nel 2025, che a questo punto dovrebbe superare i 500 CV. Forse di parecchio. Anche perché all'inizio di quest'anno i funzionari della BMW hanno dichiarato che non ci sono piani per introdurre una versione Competition della M2, ma hanno detto anche di non poterlo ancora escludere, e visto che la Competition dovrebbe inserirsi tra la M2 standard e la CS (Competition Sport) avrebbe senso lasciare tra queste ultime una finestra abbastanza ampia entro cui posizionare il terzo modello. Straremo a vedere.

Fonte: Bimmerpost

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/06/2023