Al via i test del nuovo BMW X2: il SUV coupé arriverà anche in versione elettrica

Da che sono arrivate sul mercato, le crossover X1 e X2 - che rappresentano il biglietto di ingresso nel mondo delle BMW a ruote alte - hanno sempre riscosso grande successo da parte del pubblico. E così, dopo il debutto della terza generazione della X1 lo scorso anno, la casa di Monaco si prepara alla seconda di X2, nome in codice U10.

Nuova BMW X2 2024: arriverà anche elettrica

COME È FATTA Quella che vedete in queste immagini, sotto le copiose camuffature, dovrebbe essere la versione sportiva M35i in procinto di uscire dallo stabilimento prove nei pressi del Nürburgring, in Germania. Lo stile, dal poco che si riesce a intravedere dietro gli adesivi e i pezzi di plastica posticci messi qua e là, abbandona le linee da berlina a ruote rialzate del modello precedente per abbracciare quello - maggiormente apprezzato dal pubblico in questi ultimi anni - di un SUV coupé, che trasforma la X2 in una sorta di versione compatta di X4.

Nuova BMW X2 2024: visuale laterale

CI SARÀ ANCHE EV Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’ipotesi più probabile è che X2 prenda in prestito la gamma già disponibile su X1, compresa la potente M35i xDrive da 300 CV (e oltre...) che i nostri fotografi hanno pizzicato nei giorni scorsi. Inevitabile il debutto di una versione 100% elettrica, chiamata iX2, con due livelli di potenza, la trazione anteriore eDrive 20 e l’integrale xDrive 35. Diversamente da Mercedes, che sviluppa piattaforme diverse per i modelli con motorizzazioni termiche ed elettriche, BMW utilizza il versatile pianale FAAR per tutt’e due i modelli.

Nuova BMW X2 2024: visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA Stando alle ultime indiscrezioni da Monaco, la produzione della nuova BMW X2 dovrebbe iniziare già entro la fine di quest’anno, con l’arrivo nei concessionari nei primi mesi del 2024. Potremmo saperne di più all’imminente Salone IAA di Monaco: stay tuned!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/08/2023