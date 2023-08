BMW M3 2024: le prime foto del facelift di Touring e Coupé

Difficile sostenere, in una discussione da bar, che le attuali BMW M3 Touring e Coupé appaiano datate. La linea è ancora fresca e l'aspetto conserva quel tocco esotico che da sempre le BMW della serie M hanno per natura. Del resto, l'attuale serie G80, che ha sostituito la F80, è entrata in scena nel 2020 come ''model year'' 2021. Non di meno, come da consumata tradizione, il 2024 sarà l'anno del debutto previsto per i facelift di metà carriera (che in BMW chiamano Life Cycle Impulse o LCI) , che i nostri fotografi hanno già paparazzato per strada in Germania.

Dettaglio delle nuove luci della BMW M3 2024 Coupé

COSA MOSTRANO I MULETTI Berlina e station wagon mostravano mimetizzazioni solo sulle parti anteriori e sembrerebbero celare aggiornamenti alla firma luminosa e alla tecnologia dei fari, più che un radicale restyling del paraurti. Le fiancate e le estremità posteriori erano lasciate a nudo in quanto del tutto invariate rispetto a quelle delle versioni attuali. Ma anche in quest'area potrebbero arrivare delle sorprese come nuove grafiche per le luci posteriori, non ancora installate sui muletti. Fa pensare anche una coperta mimetica che copre il cruscotto: non visibile nelle foto che pubblichiamo ma di cui i nostri fotografi ci hanno informato. Fa pensare perché l'attuale M3 aveva già ricevuto la nuova plancia con display curvo della sorella M4 ed è dunque improbabile che vedremo ulteriori modifiche importanti in quest'ambito.

BMW M3 2024 Touring, potrebbero arrivare anche ritocchi al posteriore che questo muletto non ha ancora

QUANDO ARRIVANO (E QUANDO PARTONO) Le BMW M3 Touring (G81) aggiornate con il Life Cycle Impulse entrerà in produzione nel luglio 2024, anticipata dalle versioni con carrozzeria coupé (G80) e cabriolet che entreranno in produzione già nel marzo 2024, con una potenza leggermente aumentata nel caso della versione Competition. Il cambio della guardia è previsto per il 2027 (l'anno successivo toccherà alla M4 uscire di scena) e ancora non è chiaro se le M3 e M4 che verranno in seguito continueranno a utilizzare motori a combustione interna o se invece passeranno a una motorizzazione 100% elettrica. Vedremo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/08/2023