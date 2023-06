BMW M3, dalla prima all'ultima: in video la sfida tra le sei generazioni

Ci sono tutte: sei generazioni di BMW M3 a confronto, dal 1986 al 2023, nel video della drag race che potete vedere qui sotto. Special guest di questa sfida, Jodie Kidd: modella, pilota e conduttrice televisiva (scegliete voi l'ordine più appropriato), a cui cavallerescamente è stata lasciata la M3 più recente. Chi vincerà?

ARCHITETTURE A CONFRONTO Per gli amanti delle sigle, sulla linea di partenza si allineano le M3 E30, E36, E46, E92, F80 e G80. Si va dal quattro cilindri in linea aspirato delle origini al V8 aspirato della E92, passando per i sei cilindri in linea aspirati delle E36 ed E46, contro i biturbo delle ultime due edizioni. Tutte hanno la trazione posteriore, ma solo i quattro modelli più anziani hanno il cambio manuale: sostutuito dal doppia frizione nella F80 e dall'automatico con convertitore di coppia della G80.

BMW M3: i dati delle varie generazioni in gara a confronto

LE BMW M3 IN CIFRE L'immagine qui sopra mostra infine i dati di potenza e peso delle concorrenti. È chiaro come il sole che l'asticella delle prestazioni si sia alzata tantissimo da una generazione all'altra. Si passa dai 200 CV e 240 Nm della a M3 E30 da 2,3 litri ai 510 CV per 650 Nm della G80. Tuttavia anche il peso è cresciuto tantissimo. Tra la più leggera e la più pesante ballano 455 kg, con un salto di due quintali tra la prima e la seconda generazione; un quintale di differenza tra l'ultimo 6 in linea aspirato e il V8 e ben 135 kg tra le ultime due incarnazioni. Va detto che gli organizzatori della sfida non sono stati molto attenti a pareggiare i conti, presentando sulla drag strip veicoli con il serbatoio riempito in modo diverso (ma anche piloti dal peso diverso, va detto). Arriveranno in bell'ordine sul traguardo o ci saranno delle sorprese? Vi consiglio di guardare il video, che si conclude con una prova di frenata, in cui si evidenzia come - anche qui - il progresso abbia fatto il suo corso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/06/2023