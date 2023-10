BMW Vision Neue Klasse: Sugar Design interpreta la versione station wagon

In casa BMW, probabilmente, si sperava che il design della recente Neue Klasse avrebbe soddisfatto tutti quelli convinti che la filosofia di design del costruttore tedesco fosse in declino da un po’ di anni. Piccola nota di servizio: noi pensiamo che sia un cambiamento audace ma soddisfacente, non tutti condividono lo stesso pensiero. Detto questo, i disegnatori di Sugar Design si sono presi la libertà di dare un’interpretazione del concept di Monaco, ma focalizzando il loro interesse sulla variante station wagon. Una piccola grande sfida poiché le BMW touring sono state spesso più apprezzate – anche a livello di design – rispetto alle rispettive varianti berlina. E, quindi, non sorprende che la Neue Klasse Concept realizzata da Sugar Design abbia un aspetto più piacevole anche nella versione station wagon.

BMW Neue Klasse by Sugar Design: il concept della berlina presentato dalla Casa di MonacoAPPROCCIO DI STILE INNOVATIVO I cambiamenti stilistici che, sottolineiamo, sono frutto della matita di Sugar Design e non approvati ufficialmente da BMW, li avete sotto gli occhi, ma sono più chiari se guardate l’auto di profilo. Per cominciare, il progettista ha deciso di rinnovare la superficie a vetri. Nella berlina si estendono abbastanza in profondità lungo le porte, con la base posizionata sotto la linea del cofano. Sebbene alcune BMW di produzione presentino questo design, non migliora particolarmente l'aspetto generale. Di conseguenza, Sugar Design ha modificato la linea del cofano, abbassandolo leggermente per allinearlo alla base dei finestrini laterali. Questa modifica crea anche una linea di cintura coerente, che va dal cofano fino al bordo delle luci posteriori a LED. La conversione della Neue Klasse Concept da berlina a station wagon ha naturalmente richiesto un prolungamento della linea del tetto e il montaggio di finestrini aggiuntivi dietro i montanti C. Da buona station wagon ci sono anche i mancorrenti sul tetto, così come un piccolo spoiler che si estende sopra il lunotto. A completare le modifiche estetiche c’è la presenza delle tradizionali maniglie delle porte a filo carrozzeria in ottica di miglioramento aerodinamico.

BMW Neue Klasse by Sugar Design: gli interni della berlinaSEI MODELLI ELETTRICI ENTRO IL 2027 BMW ha confermato che lancerà sei nuovi modelli basati sulla piattaforma Neue Klasse tra il 2025 e il 2027. Non abbiamo ancora la certezza che uno di questi sarà una station wagon, ma nonostante la crescente domanda di SUV, saremmo contenti di trovare in listino una wagon di dimensioni medie e dal look, per certi versi, così coraggioso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/10/2023