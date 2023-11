Stop ai motori a scoppio: BMW chiude la produzione nella fabbrica di Monaco

La notizia è di quelle importanti: BMW ha concluso la produzione di motori a combustione interna nello stabilimento di Monaco, in Germania. Questa informazione è di quelle da circoletto rosso poiché segna la fine di un'era. La Casa tedesca intende riconfigurare lo stabilimento per avviare la produzione di una una gamma di veicoli elettrici. Questo passaggio era in agenda sul tavolo dei manager da un bel po' di tempo e ora dalla teoria si passa alla pratica. Infatti, BMW aveva già annunciato nel novembre 2020 che avrebbe spostato la produzione dei suoi motori a otto e dodici cilindri da Monaco a Hams Hall nel Regno Unito, mentre i motori più piccoli sarebbero stati prodotti a Steyr, in Austria.

BMW: terminata la produzione di motori convenzionali a MonacoUN V8 COME CANTO DEL CIGNO Secondo l’organo di stampa online tedesco BR24, l'ultimo motore a scoppio prodotto nello stabilimento di Monaco è stato un V8 uscito dalla catena di montaggio il 10 novembre. I 1.200 dipendenti della fabbrica saranno sottoposti a riqualificazione e saranno impiegati in altri ruoli o in diverse strutture produttive. E BMW, contattata dai media anglosassoni, per avere informazioni aggiuntive è rimasta un po’ sul vago. Per esempio, è stato chiesto se la recente cessazione della produzione a Monaco si applica a tutti i motori convenzionali, comprese le varianti benzina, diesel e ibride e, a differenza della maggior parte dei suoi rivali che hanno fissato date specifiche per la sospensione dei veicoli con motore a combustione interna, BMW si è astenuta dal farlo.

BMW: la sede del costruttore tedesco a Monaco di Baviera PERPLESSITÀ SULLA TRANSIZIONE? Mentre molti concorrenti si sono impegnati a passare esclusivamente ai veicoli elettrici entro il 2030, BMW è scettica e non pensa che ciò sia realizzabile. Di conseguenza, continuerà a vendere veicoli con motori a combustione e modelli EV insieme in molti mercati. Lo stabilimento di Monaco gestisce la produzione della i4 elettrica dall’ottobre 2021 e sarà anche la sede dei futuri BEV costruiti sulla piattaforma Neue Klasse. Ma andiamo oltre, poiché secondo BMW Blog gli altri veicoli elettrici che usciranno dalle catene di montaggio a Monaco saranno la Serie 3 elettrica, nota come i3, l'i3 Touring e la seconda generazione della i4.

BMW: dai motori ICE alle auto elettriche fuori dalla catena di montaggio FAMIGLIA COMPLETA DI MODELLI A BATTERIE La casa automobilistica ha confermato che lancerà sei veicoli elettrici Neue Klasse tra il 2025 e il 2027. BMW ha presentato in anteprima il primo di questi con un concept svelato all'inizio di settembre. L’inedita piattaforma è stata progettata anche per supportare modelli alimentati a combustione interna; quindi, nemmeno questo modello segnerà la fine dei motori convenzionali in BMW. Detto questo, diversi altri veicoli elettrici vengono prodotti in Germania, anche se non a Monaco. Per esempio, iX, i5 e i7 costruiti a Dingolfing e iX1 e iX2 costruiti a Ratisbona. La BMW prevede inoltre di realizzare un grande sito di assemblaggio di batterie nel comune di Strasskirchen, nella bassa Baviera.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/11/2023