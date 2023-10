Nuova BMW X3: arriva il SUV "next gen" e monterà ancora motori a combustione interna

Circa un anno fa avevamo visto le prime immagini della BMW X3 di prossima generazione. Il SUV di successo della Casa tedesca è ormai vecchio di sei anni ed è logico che si stia preparando per essere gradualmente sostituito da un modello completamente nuovo. BMW lo sta collaudando da un bel po’ e l'ultimo avvistamento dei prototipi è avvenuto nei giorni scorsi in Germania. Rispetto agli incontri avvenuti in passato, questa è la prima volta che vediamo la nuova X3 con i fanali di serie, oltre ad altri dettagli di stile. Analizziamola insieme.

Nuova BMW X3: i collaudi della nuova generazione del SUV tedescoUN LOOK NUOVO Gli spunti più interessanti includono la grande presa d'aria nel paraurti anteriore, due più piccole ai lati, una calandra più verticale, una linea del tetto leggermente più arcuata (anche se non così inclinata in quanto ci sarà anche una nuova X4), maniglie delle porte montate a filo e un grande spoiler nella parte posteriore. Inoltre, i terminali di scarico sono nascosti sotto il nuovo paraurti, a differenza di uno dei muletti visti in precedenza, che ne aveva quattro. Insomma, oggi possiamo capire meglio quale sarà l’impronta stilistica della futura X3 e sembra un bel passo avanti rispetto al modello attuale.

Nuova BMW X3: davanti il design è tutto nuovo e si vede beneINTERNI AGGIORNATI MA CON COERENZA Per l'abitacolo, la prossima generazione del SUV di Monaco manterrà un layout tradizionale, a differenza di quello anticipato recentemente con la Neue Klasse, che sarebbe effettivamente troppo futuristico. BMW ha già mostrato gli interni, che sono dominati dal display curvo, che mescola il sistema di infotainment da 14,9 pollici e i quadranti digitali da 12,3 pollici, come troviamo a bordo dei modelli di ultima generazione. Abbiamo visto anche il nuovo volante, con il fondo piatto, e la console centrale che ospita una leva del cambio dal design minimalista. Ma l’evoluzione degli interni comprende anche inediti pannelli delle porte, sedili e tanto altro, poiché questa è, dopo tutto, una nuova generazione del SUV premium.

Nuova BMW X3: la gamma motori comprende varianti benzina, diesel, ibridi e BEVTENGONO DURO I MOTORI A COMBUSTIONE La X3 “next gen” sarà dotata ancora di motori a combustione interna, ma BMW ha già dichiarato che sarà l'ultima del suo genere alimentata da combustibili fossili. La famiglia di propulsori comprenderà probabilmente quattro e sei cilindri, rispettivamente con cilindrate di 2,0 e 3,0 litri, a cui si aggiungeranno ibridi plug-in. Una iX3 completamente elettrica si unirà alla gamma poco dopo e, al vertice in termini di prestazioni, ci sarà la X3 M, anch’essa in rampa di lancio subito a seguire. Non si sa ancora quando BMW svelerà la nuova X3, ma potrebbe debuttare tra pochi mesi. Si prevede che il SUV arriverà sul mercato come modello 2024 o 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/10/2023