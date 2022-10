Prove di debutto per BMW X3, il SUV si prepara in pista

IN ARRIVO LA NUOVA X3 Possiamo dire che per BMW questa è una fase di grande rinnovamento e aggiornamento della sua gamma. Le elettriche sono sugli scudi, ma anche altri modelli hanno debuttato recentemente o sono pronti per farlo. Oggi, è il turno di uno dei modelli di maggiore successo per la Casa di Monaco, ovvero il SUV X3, sul quale il costruttore tedesco sta lavorando da un po’ di tempo. La nuova generazione della X3 è in pieno sviluppo e i prototipi, dopo i primi scatti sulle strade intorno alla sede, sono stati beccati durante una sessione di test dinamici sul circuito del Nürburgring in Germania. Quindi, in sostanza, le informazioni si aggiornano solo un po' ma abbiamo foto inedite. La prossima generazione della BMW X3 è prevista per la fine del 2023 come modello per il 2024 e possiamo già vedere che continuerà ad avere versioni con motore a combustione interna, che saranno affiancate da varianti con motori ibridi ed elettrici.

Nuova BMW X3: i muletti scaldano le gomme in pistaCAMBIA LO STILE MA SENZA STRAVOLGIMENTI Come si può osservare dalle immagini, il muletto è del tutto mimetizzato, ma si possono scorgere alcuni tratti e dettagli che ci forniscono un’immagine complessiva sul prossimo design. Nonostante quelli che vedete non sono i fari della X3 definitiva, tutti i segnali puntano a luci più sottili, ma la loro forma generale e la posizione dovrebbero rimanere invariate rispetto a quanto si può vedere su questo prototipo. Quindi, niente soluzioni originali come lo sdoppiamento che vediamo a bordo di X7, o cose del genere. L’impianto di illuminazione prevede, ovviamente, luci a LED di serie, con sistema LED Matrix o Laser come optional. Anche la tradizionale calandra a doppio rene della prossima BMW X3 è destinata a crescere di dimensioni e, proprio come altri modelli BMW, il futuro SUV sarà dotato di una griglia anteriore con lamelle attive, nonché di altri dispositivi volti a ottimizzare l'efficienza termica del veicolo, ridurne il consumo di carburante, e limitare le emissioni di CO 2 .

Nuova BMW X3: cambierà il design con accenti più sportiviMOTORI PER TUTTI I GUSTI Resta sottinteso che BMW offrirà un’ampia gamma del nuovo modello, sia per quanto riguarda le motorizzazioni, sia gli allestimenti. Quindi dovremmo vederla nelle versioni completamente elettriche, PHEV, ibride benzina e diesel, in configurazioni più lussuose o sportive, per non parlare di una X3 M elettrificata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/10/2022