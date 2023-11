BMW: Serie 7 con guida autonoma di terzo livello in Germania

Avete presente quelle chiacchiare da bar dove spesso si va a parare sul ''ma sì, tanto le auto voleranno''? (E poi non volano mai). Oppure, altra frase piuttosto di successo, ''prima o poi potremo guardarci un film in macchina''. Beh sappiate che su quest'ultimo punto, ci siamo quasi. BMW sta per introdurre un avanzato sistema di guida autonoma di livello tre (tra i primissimi al mondo), consentendo ai conducenti delle sue Serie 7 (qui la prova di una versione già sbalorditiva) di rilassarsi di più durante la guida. Questa opzione extra, al costo di 6.000 euro, sarà disponibile per i modelli 7 in Germania a partire da marzo 2024. A differenza del sistema BlueCruise di Ford, che richiede comunque ai conducenti di tenere lo sguardo sulla strada, l'innovativo sistema di BMW consente ai guidatori di allontanare le mani dal volante e distrarsi dal traffico circostante. Potenzialmente, quindi, il conducente può realmente intrattenersi guardando un film.

BMW serie 7 permetterà al conducente di guardarsi un film con l'auto in movimento

FINO A 60 KM/H Il nuovo sistema di guida autonoma opera efficacemente fino a 60 km/h di velocità sulle autostrade con carreggiate separate. Controlla la velocità del veicolo, la distanza dal veicolo antistante e la posizione nella corsia. BMW sostiene che questo è l'unico sistema del suo genere in grado di operare anche al buio. Quando attivato, il conducente potrà godere di intrattenimento multimediale, come lo streaming di video sullo schermo centrale dell'auto, e persino modificare le email o continuare con altre attività, professioali o ricreative. La notizia della disponibilità delle auto dell'elica bavarese di livello tre sulle strade tedesche arriva dopo le dichiarazioni di Matt Bacon, responsabile del prodotto per i modelli di grandi dimensioni di BMW nel Regno Unito, secondo cui la nuova gamma Serie 5, la grande berlina elettrica BMW i7 e l'SUV elettrico iX prevedono di offrire il livello di autonomia due-plus nel Regno Unito già l'anno prossimo (ne parliamo nella prova della BMW Serie 5).

DIFFERENZE CON IL LIVELLO DUE BMW sta sfruttando le nuove normative nel Regno Unito che consentono ai conducenti di allontanare le mani dal volante a condizione che rimangano attenti alla strada. Questo è talvolta definito come livello ''due-plus'' nella scala di categorizzazione dell'autonomia e include il sistema BlueCruise di Ford, già presente nella Ford Mustang Mach-E. La principale differenza tra la guida autonoma di livello due (e livello due-plus) e livello tre è che con il livello due, il conducente deve osservare costantemente ciò che sta accadendo. Il livello tre consente al conducente di non concentrarsi sulla strada e distrarsi svolgendo altre attività con l'auto in movimento. BMW ha annunciato che espanderà questa autonomia per includere la capacità ''da indirizzo a indirizzo'' (quindi con navigazione avanzata) nelle sue vetture elettriche Neue Klasse, previste a partire dal 2025. Cosa ne pensate di questa prospettiva?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 10/11/2023