Ricarica autonoma auto elettriche: da Bosch la soluzione della svolta?

Individuare una piazzola libera in un labirintico parcheggio multipiano, che (sgradevole) avventura. Aggiungici la seccatura di raggiungere il parcheggio a bordo di un'elettrica con le batterie scariche: stress si somma a stress, quand'è che inventano un sistema che in un colpo solo mi ricarica le batterie e mi cerca il posto auto al posto mio? Forse, l'attesa è finita. Ad uno (solo uno...) degli ostacoli che frenano la transizione all'auto elettrica, Bosch ha una soluzione chiavi in mano (o... chiavi in tasca). Si chiama Automated valet charging, un nome che è tutto un programma: di ricaricare l'auto (e di spostare l'auto quando la ricarica è completa) ti puoi disinteressare, ci pensa un robot. L'anteprima al CES 2024 di scena a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio, rassegna presso la quale il servizio ha già conquistato un Honoree CES 2024 Innovation Award, su iniziativa della Consumer Technology Association (CTA).

Ricarica autonoma? Coi robot Bosch, tutto è possibile

PARK & CHARGE Nella visione Bosch, la tecnologia di ricarica autonoma auto elettriche nelle autorimesse completa il servizio di parcheggio autonomo, o Automated valet parking, unica architettura al mondo di parcheggio automatizzato omologata al Livello 4 SAE e già approvata anche per l'uso commerciale: nel parcheggio P6 dell'aeroporto di Stoccarda la prima applicazione in assoluto. Automated Valet parking e Automated valet charging, quindi, da intendersi come tecnologie complementari volte a semplicare due operazioni insieme. E a incoraggiare l'avvicinamento al mondo della propulsione elettrica, un mondo cioè del quale Bosch è ambasciatore, pur non trascurando altre filosofie di new mobility, come la propulsione a idrogeno. Come funziona, dunque, la ricarica-robot? È molto semplice. Almeno, per l'utente, che non deve fare niente. Se non premere un pulsante sullo smartphone per fornire l'autorizzazione.

Automated valet charging: ricarica + parcheggio a portata di clic

E-VALET Sviluppato in collaborazione con Cariad, consociata di Volkswagen dedicata ai software di autonomous driving e non solo, l'Automated valet parking di Bosch è un programma che guida i veicoli elettrici verso un posto auto attrezzato con un punto di ricarica, dove un robot esegue automaticamente il rifornimento, occupandosi di ognuna delle fasi: apre lo sportellino di ricarica, collega automaticamente il cavo, rimuove il cavo quando la batteria è completamente carica. Ultimata l'operazione, infine, il veicolo si dirige autonomamente verso un qualsiasi posto auto libero, lasciando libera la stazione di ricarica per il veicolo successivo.

Inizia ricarica...

WIN WIN SITUATION Una pacchia per il proprietario del veicolo, ma pure altri vantaggi: tipo la possibilità di ricaricare e parcheggiare un numero elevato di veicoli senza l'intervento dell'uomo, aumentare l'efficienza dell'infrastruttura di ricarica, ottimizzare l'uso delle stazioni di carica, evitare lunghe attese per gli utenti. Bosch e Cariad stanno testando la tecnologia necessaria in due delle loro strutture in Germania: a Ingolstadt, presso il parcheggio Cariad riservato al personale, si collauda il parcheggio autonomo con l’Automated valet parking, mentre la ricarica autonoma con Automated valet charging viene testata nell'autorimessa Bosch di Ludwigsburg. Ricarica autonoma come fattore della svolta? Presto per esprimere un giudizio, quel che è certo è che - una volta che la stessa guida autonoma compisse un balzo verso nuovi standard e si diffondesse su una moltitudine di auto - un robot che ti fa il ''pieno'' all'auto elettrica suona come un bel privilegio.

...termina ricarica

QUI BOSCH ''L'automazione svolge un ruolo fondamentale nella rivoluzione della mobilità e nella transizione all'elettromobilità. I nostri due servizi, Automated valet parking e Automated valet charging, rendono l'esperienza della mobilità più immediata'', dichiara Manuel Maier, vice presidente area di prodotti cross-domain per il parcheggio di Livello 4 di Bosch. ''Semplificando le operazioni di ricarica, si eliminano i dubbi sulla reale autonomia dei veicoli elettrici e questo è un fattore essenziale se vogliamo che la mobilità elettrica venga accettata su vasta scala''.

Automated valet charging: Bosch in partnership con Cariad (VW)

QUI CARIAD Anche Rolf Dubitzky, responsabile settore parcheggi di Cariad, vede un grande potenziale in questa collaborazione: ''Siamo particolarmente lieti di plasmare con Bosch l'evoluzione del parcheggio e della ricarica autonomi. La nostra partnership ci permette di testare le tecnologie in una fase iniziale dello sviluppo dei veicoli, così che il prodotto finale sia affidabile e offra ai clienti la migliore esperienza possibile''.

BOSCH AL CES Automated valet charging, ma non solo: al CES 2024, Bosch presenta - limitatamente alla divisione Mobility Solutions - altre applicazioni tecnologiche, tutte quante accomunate dal pricipio di uso sostenibile dell'energia. Come Usage Certificate To Go e Vehicle Health Service. Il primo si aggiunge ai già noti servizi di Bosch Battery in the Cloud: consiste in una funzionalità che analizza i dati della batteria per determinarne le condizioni e, mediante misure di ottimizzazione, contribuisce ad estenderne la durata fino al 20%. Il secondo servizio si rivolge agli operatori delle flotte e offre funzionalità progettate soprattutto per prevenire guasti al motore.

Bosch al CES 2024: non solo ricarica automatizzata

ESPRESSO ON-DEMAND A Las Vegas, Bosch presenta infine nuovi prodotti e soluzioni in collaborazione con il suo partner strategico Amazon Web Services. Tra questi, una macchina per caffè espresso completamente automatica e connessa che sarà possibile controllare anche dall'auto, usando un assistente vocale come Alexa. O ancora, un assistente per i punti di interesse sulle mappe che sfrutta la telecamera interna del veicolo e si basa sui movimenti oculari dell'utente per riconoscere il locale o il ristorante che l'utente sta guardando. L'assistente vocale riferisce quindi al guidatore se il ristorante è aperto e se c'è un tavolo disponibile, in tempo reale e in modo completamente automatizzato. Benvenuti nel futuro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/01/2024