Bosch, avanti tutta coi servizi di mobilità. Con un occhio al sociale

Tecnologia ad ampio respiro, ma è il settore auto a regalare a Bosch Italia le maggiori soddisfazioni. Digitalizzazione, automazione, elettrificazione, con un occhio ai carburanti alternativi: sfide non ne mancano e il contesto geopolitico ed economico rimane incerto, ma con la giusta pianificazione il Gruppo leader accompagnerà la transizione del comparto sino agli obiettivi.

Bosch Italia, il 2022 si archivia in positivo

IN CIFRE In Italia, dove è attiva con 18 società, 3 centri di ricerca e un organico di oltre 5.600 collaboratori, Bosch consegue nel 2022 un fatturato di 2,6 miliardi di euro, registrando una crescita del +8% circa rispetto all’anno precedente. Il 2023 è partito a sua volta con il segno positivo: a restituire le performance migliori, sempre la divisione Mobility, oltre all'unità Industrial Technology. La formula del successo è un bilanciato mix di prodotti tecnologici e servizi innovativi. Servizi software, ma non solo.

Bosch Software Defined Car: servizi all'utente, ma anche progettazione

DIVERSIFICARE “Il 2022 è stato un anno positivo per il Gruppo Bosch in Italia. Considerando il contesto economico e la situazione complessa dei mercati di riferimento - dichiara Renato Lastaria, General Manager del Gruppo Bosch in Italia, nel corso della conferenza di bilancio - siamo soddisfatti dell'andamento del business e dei risultati raggiunti ”. Parola d'ordine è diversificazione: “Concetto chiave della nostra strategia di crescita nei diversi settori è l’equilibrio fra prestazioni economiche e obiettivi ambientali e sociali”, conclude Lastaria.

Renato Lastaria, General Manager Bosch Group in Italy

NON SOLO EV Nel 2022 il settore Bosch Mobility ha dunque performato bene, in relazione ai rispettivi mercati di riferimento, in tutte le aree di business. I risultati più significativi sono stati conseguiti grazie ai prodotti e servizi per la mobilità del futuro, sempre più guidata dal software, inoltre alle divisioni due ruote e veicoli commerciali. Diversificazione, per Bosch Mobility, significa approccio tecnologico neutrale: l'elettrico a batterie, ma anche i motori a idrogeno, i carburanti alternativi e la tecnologia fuel cell.

SOFTWARE DEFINED “Con ben 230.000 collaboratori in oltre 300 sedi in 66 Paesi nel mondo, Bosch Mobility è il più grande dei quattro settori di business di Bosch'', spiega Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy. ''Puntiamo a generare un fatturato di oltre 80 miliardi di euro a livello mondiale entro il 2029 derivante dal solo business della mobilità” . All'orizzonte, la rivoluzione digitale: “In futuro, il software non cambierà solo il modo in cui usiamo e viviamo le nostre auto, ma trasformerà - spiega Mazza - anche il modo in cui vengono progettate. Gli automobilisti di tutto il mondo vogliono poter integrare facilmente i loro veicoli nel loro mondo digitale. Dopotutto, siamo già abituati agli aggiornamenti costanti e all'aggiunta di nuove funzionalità nei nostri smartphone. Questo concetto verrà applicato anche alle auto''.

GLI ALTRI SETTORI Per Automotive Aftermarket nel 2022 il mercato di riferimento ha recuperato i volumi di vendita pre-pandemia, mentre il settore di business Industrial Technology ha confermato l’andamento positivo dell’anno precedente, con Bosch Rexroth Italia a conseguire ottimi risultati soprattutto nel business della tecnologia oleodinamica industriale e mobile, in particolare nel settore delle costruzioni e movimento terra. Il settore Consumer Goods ha a sua volta registrato una lieve crescita rispetto al 2021. Ottimi risultati, infine, per l'area di business Energy and Building Technology.

Ugo Caratti, VP Finance&Administration Bosch Rexroth South Europe

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Business, ma anche impegno nel sociale. Nel 2022 Bosch Italia, insieme a Progetto Itaca Onlus, l’organizzazione nazionale di volontari impegnata nel campo della salute mentale, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #UnaBuonaRagione con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza del benessere mentale. È nata così la collaborazione con PizzAut, il primo ristorante italiano interamente gestito da ragazze e ragazzi autistici. Anche grazie all'iniziativa charity Pizza #LikeABosch, lo scorso 1° aprile a Monza ha aperto il secondo ristorante PizzAut.

LARGO AI GIOVANI Numerose, nel 2022, anche le iniziative dedicate ai giovani e alla loro formazione e orientamento nel mondo del lavoro, come la partecipazione ai Career Days nei principali atenei italiani. Per la prima volta Bosch Sensortec, leader tecnologico nella progettazione e realizzazione di sistemi micro-elettromeccanici (MEMS) per tutte le applicazioni in campo consumer e automotive, ha organizzato una Challenge rivolta ai giovani innovatori e orientata alle soluzioni nell’ambito digitale. Nel 2022 Bosch Italia ha anche aderito al MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna) con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della mobilità del domani.

Bosch Italia, la sede di Milano

OUTLOOK Nel 2022 Bosch ha raggiunto un fatturato globale di 88,2 miliardi di euro, col margine operativo EBIT che è passato dal 4% al 4,3%. ''Abbiamo superato con successo le sfide del 2022: sia il fatturato sia il margine sono stati superiori alle aspettative”, ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch. Nonostante i postumi della pandemia di Covid-19, nel primo trimestre del 2023 il Gruppo è stato in grado di aumentare il fatturato del +3,5%. Per l'anno in corso, Bosch punta a una crescita del fatturato tra il +6 e il +9% e a un margine operativo EBIT del 5%.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/06/2023