Bosch: la parola d'ordine con le batterie al litio è riciclare!

Bosch stima che - entro il 2030 - le auto elettriche rappresenteranno circa il 70% di tutte le nuove vetture immatricolate in Europa (qui il nostro approfondimento sulle batterie allo stato solido). Contemporaneamente, ad aumentare sarà anche la domanda di batterie e di riciclo delle materie prime in esse contenute, come il litio, il cobalto e il nickel. ''L'elettromobilità potrà affermarsi nel lungo termine solo se saranno disponibili materie prime sufficienti per la produzione delle batterie. Il riciclo svolge un ruolo fondamentale in questo senso e ci aiuta a rendere la produzione più sostenibile: riutilizziamo ciò che abbiamo già usato e recuperiamo le materie prime'', ha spiegato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch.

Bosch al lavoro per velocizzare il processo di riciclo delle batterie

VELOCIZZARE IL RECYCLING Inoltre, gli esperti prevedono che entro il 2030 l'Europa richiederà una capacità di riciclo di materiale per batterie pari a 420.000 tonnellate l’anno. Per raggiungere questo traguardo impegnativo, Bosch si è messa al lavoro su tecnologie promettenti e all’avanguardia. Gli accumulatori che vengono installati attualmente nei veicoli arriveranno a fine vita tra 10-15 anni. In quest’ottica di lungo periodo si inserisce il nuovo sistema di scarica automatica sviluppato da Bosch. Una soluzione pensata per semplificare il riciclo, aumentando parallelamente efficienza e sicurezza. Questo inedito processo di recycling verrà presentato durante la Fiera di Hannover, in programma da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023.

Il nuovo sistema di scarica delle batterie al litio di Bosch sarà presentato ad Hannover

EFFICIENZA & SICUREZZA Battery Lifecycle Company - azienda tedesca specializzata nella gestione di accumulatori al litio - costruirà il primo impianto europeo totalmente automatizzato nella propria sede di Magdeburgo con tecnologia fornita proprio da Rexroth (controllata di Bosch). Il sito testerà le batterie esauste di diversi produttori, ne eseguirà la scarica completa e le preparerà per il successivo smantellamento. La soluzione automatizzata di Bosch aumenta notevolmente la velocità di riciclo: con il processo manuale attualmente in uso, occorrono fino a 24 ore per scaricare completamente una batteria al litio. I moduli saranno disattivati chimicamente mediante un processo specifico, che permetterà di eseguire la lavorazione successiva senza tensione. L'energia residua potrà essere utilizzata poi nelle fasi di rigenerazione o smantellamento degli accumulatori.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/04/2023