Bosch EasyPump e UniversalPump: la prova dei gonfiagomme

Abbiamo bisogno del nostro spazio vitale, abbiamo bisogno di aria. A volte, anche di aria compressa. Per gonfiare le gomme dell’auto, della moto, della bici e del monopattino. Oppure per gonfiare il pallone prima della partitella con gli amici, o il SUP gonfiabile se andiamo al mare. Per auto e moto, dove la pressione corretta è fondamentale per la sicurezza e l’usura ottimale degli pneumatici, può venire in aiuto il benzinaio ma, anche in questo caso, essere autonomi nel controllo della pressione è meglio. In tutti gli altri casi, l’autonomia nel gonfiaggio si ritrova con pompe manuali o con i mini compressori portatili. Bosch ne propone due, entrambi alimentati a batteria: Bosch EasyPump, più portatile, e Bosch UniversalPump, più potente. Il primo è alimentato da una batteria integrata, ricaricabile tramite una porta USB-C, il secondo utilizza una batteria 18 Volt come quelle che si utilizzano sugli utensili a batteria, dall’avvitatore alla sega circolare, e non soltanto di marca Bosch, anche di un'altra marca che aderisce al progetto Power for All Alliance, come Gardena o Husqvarna.

Non solo auto: Bosch EasyPump va bene anche per la bici

Utilizzo Bosch EasyPump da circa un anno e ora farei fatica a farne a meno. In passato mi ero arrangiato con un compressorino da collegare alla presa accendisigari ma, scomodità del groviglio di fili a parte, è sempre necessaria una presa a 12V da accendisigari, e non è sempre a portata d mano. EasyPump, invece, è sempre pronto all’uso, sia quando devo verificare la pressione delle gomme delle quatto bici di famiglia, o quella delle gomme delle mie moto o delle auto. Ma anche per il pallone o per il materassino al mare. Ha un display digitale retroilluminato sempre ben visibile, una luce LED per aiutare a collegare il tubo alla valvola e tre adattatori, per i palloni, per le valvole delle bici e per materassini e simili, tenuti ordinati in un vano chiuso da un piccolo portello.

Bosch EasyPump, con display digitale e gli adattatori nel cassettino

LE CARATTERISTICHE TECNICHE EasyPump è leggero, pesa 430 grammi, e si ripone nel sacchetto in microfibra in dotazione, se il tubo di ricarica fosse staccabile sarebbe ancora più compatto. La sua carica ha una buona durata con cui mettere in pressione le gomme di tutti i mezzi di famiglia o rigonfiare da zero anche una gomma grande da SUV e gonfia fino a 10,3 bar di pressione a 10 litri al minuto. A prova di errore, è possibile definire una pressione di gonfiaggio a cui EasyPump si ferma automaticamente una volta raggiunta.

Anche con Bosch EasyPump si possono gonfiare i palloni o i gonfiabili da spiaggia

Da poco la famiglia di compressori portatili Bosch si è allargata con l’UniversalPump. Svolge tutte le funzioni di EasyPump, ma in maniera più professionale. La pressione massima rimane 10,3 bar, ma la portata di aria è tripla, fino a 30 litri al minuto. Con una batteria da 2,5 Ah si possono gonfiare 16 gomme di un’auto media da 2 a 2,5 bar, dichiara Bosch, ovvero il triplo rispetto a EasyPump, con la possibilità di cambiare la batteria e continuare virtualmente all’infinito e riuscire a gonfiare anche il canotto.

Bosch UniversalPump, è un compressore portatile per gonfiare le gomme

PRO E CONTRO UniversalPump è più grande ma rimane sempre super portatile, più o meno come un avvitatore, il tubo di ricarica si avvolge in un apposito spazio e, anche in questo caso, i tre adattatori sono ordinati in un vano chiuso. Ha anche un minus rispetto a EasyPump, non ha un display digitale ma un normale manometro analogico illuminato e leggere i numeri piuttosto che interpretarli su una scala è più comodo.

Bosch EasyPump, il manometro è analogico e retroilluminato

Bosch EasyPump costa a listino 77,69 euro mentre UniversalPump costa 74,99 euro senza batteria e 114,99 euro con la batteria da 2 Ah e il mini caricabatteria. Senza fare troppe ricerche, ma visitando lo store Bosch Home and Garden di Amazon si può spendere decisamente meno tenendo d’occhio questi link e seguendo le offerte di prodotti nuovi o ricondizionati:

Pubblicato da M.A. Corniche, 24/07/2023