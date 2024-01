Eccola finalmente! La nuova Golf si mostra e gli interni...

Ancora mimetizzata, ma ora ben visibile, la compatta di Wolsburg mette in mostra il suo look e ci fa vedere cosa troveremo in abitacolo

Che la nuova Volkswagen Golf sia ai nastri di partenza è un dato di fatto. L’abbiamo iniziata a conoscere qualche mese fa, sono apparse alcune immagini teaser che mostrano dei dettagli, ma sappiamo con certezza che la Casa di Wolsburg non ha intenzione di mostrarla almeno fino alla fine di questo mese. Tuttavia, per consolare il vasto parterre di estimatori del suo iconico modello, ha pubblicato una serie di foto spia – definiamole – ''ufficiali'' che mostrano l’auto in modo molto più chiaro, anche se ancora del tutto mimetizzata, ma soprattutto ci fanno vedere in dettaglio gli interni. Nello specifico, si tratta di una Golf GTI che avrebbe dovuto lanciare dei contenuti hi-tech come ChatGPT al CES 2024 di Las Vegas, tecnologia che sarà incorporata in alcuni modelli Volkswagen entro la fine dell'anno.

Nuova Volkswagen Golf: le foto della Casa ce la mostrano bene CAMBIA (IN MEGLIO) L’INFOTAINMENT E le foto ci raccontano altro, per esempio che VW ha dato seguito alle critiche sul layout interno dell’attuale Golf. Le immagini dell’abitacolo mostrano che la tedesca passa da un sistema di infotainment relativamente piccolo e incorporato nella parte superiore del cruscotto a un display più grande in stile tablet, già visto su altre recenti VW come la ID.7, la ID.4, Passat e Tiguan. L’obiettivo è che il nuovo display, con la sua interfaccia più logica e comandi del clima più intuitivi (che possono effettivamente essere visti al buio), dia una risposta alle forti perplessità sull'attuale configurazione. In più, il ritorno dei pulsanti fisici vecchio stile sul volante è diventata cosa certa. La Mk8 Golf adottava pulsanti sul volante a sfioramento, che erano fin troppo facili da attivare accidentalmente con le dita durante la guida di tutti i giorni.

Nuova Volkswagen Golf: la plancia con la nuova tecnologia infotainmentUN LEGGERO RITOCCO SVECCHIA IL LOOK Passando all'esterno, possiamo vedere che la VW ha trattato la Golf con un tipico restyling di metà carriera, grazie all’adozione di nuovi fari a LED e poco altro. Per esempio, i paraurti anteriori ora hanno dei piccoli elementi in tinta con la carrozzeria che si estendono diagonalmente verso l'alto dall'angolo inferiore di ciascuna griglia. Dietro, lo spoiler è piuttosto grande e assomiglia a quello montato sulla Clubsport per il mercato europeo, mentre i cerchi in lega sembrano essere il modello Estoril da 19 pollici, che sono opzionali sulle GTI e su altre versioni. Fermo restando la trasmissione con cambio automatico, VW non ha specificato quali modifiche al propulsore sta apportando per la nuova Golf, ma sembra scontato che la GTI rimanga fedele al collaudato quattro cilindri turbo da 2,0 litri, molto probabilmente con un piccolo aumento di potenza rispetto ai 245 CV di oggi, tipo i 265 CV della Tiguan 2.0 cc.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/01/2024