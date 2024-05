Nuova Skoda Elroq: diamo un'occhiata al SUV elettrico che prepara il debutto

Quest'anno Skoda ha un’agenda fitta di impegni e ha già messo a calendario la presentazione di un nuovo SUV 100% elettrico con la tecnologia che abbiamo conosciuto a bordo di Enyaq. Un’altra informazione dal quartier generale della casa ceca è che dei sei inediti modelli a batterie annunciati entro il 2026, ben cinque arriveranno sul mercato con un look da SUV/crossover. Direttamente sotto la famiglia Enyaq, Skoda presenterà l'Elroq come il secondo modello BEV del costruttore che gravita nella galassia Volkswagen.

Nuova Skoda Elroq: il nome del SUV a batterie boemo è il mix fra ''Electric'' e ''Karoq''NOMEN OMEN Si tratta di un SUV di dimensioni medie, lungo circa 4,5 metri, che ha anche le stesse misure interne della Karoq. E in una sorta di omaggio a questo modello, i cechi hanno inventato il nome Elroq, combinando la parola “electric” con “Karoq”. Il SUV sarà quindi solo in parte un nuovo modello, poiché la Karoq è in forza nel listino Skoda già da qualche tempo e ha ottenuto un certo successo. Come il modello da cui deriva, Elroq troverà i suoi punti di forza nella praticità a bordo, con una discreta quantità di spazio per i passeggeri e tante soluzioni per agevolare il carico.

Nuova Skoda Elroq: design moderno, ma ancora nascosto dalle pellicole mimeticheBEV COMPATTO AL GIUSTO PREZZO? Con una lunghezza che sfiora i 4 metri e mezzo, il SUV elettrico sarà simile anche per dimensioni complessive al gemello con motore a combustione. In termini di prezzo, l'Elroq dovrebbe essere leggermente superiore alla Karoq, che attualmente parte da circa 30.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/05/2024